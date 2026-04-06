מגן דוד אדום (מד"א) הוא ארגון ההצלה הרפואית הלאומי של ישראל, המהווה את הזרוע הרפואית הראשונה המגיעה לכל אירוע חירום ברחבי הארץ. הארגון מפעיל אלפי חובשים ופרמדיקים מתנדבים ושכירים, המגיעים לזירות תאונות דרכים, אירועים רפואיים, פיגועים ואסונות טבע. מד"א מפעיל גם את בנק הדם הלאומי, המספק מנות דם לכל בתי החולים במדינה, ומתמודד לעיתים עם מחסור חמור במלאי הדם המחייב קריאות דחופות לתרומות.

בשנה האחרונה תיעדו צוותי מד"א מאות תאונות דרכים קטלניות ברחבי הארץ, כאשר חובשים ופרמדיקים מגיעים ראשונים לזירה ומבצעים פעולות החייאה מתקדמות. הארגון מתמודד עם זירות קשות במיוחד, כולל תאונות בהן נדרשים כלי חילוץ מיוחדים ופעולות החייאה ממושכות.

מד"א מפעיל מערך רחב של ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים רגילים ומסוקי חילוץ, המאפשרים פינוי מהיר של פצועים לבתי החולים. בשנים האחרונות הורחב המערך עם הוספת ניידות טיפול נמרץ קבועות בערים שונות, כמו אלעד, על מנת לשפר את זמני התגובה ולהציל יותר חיים. הארגון משתמש בטכנולוגיות מתקדמות לניהול זירות חירום ותיאום בין הצוותים השונים.

במהלך אירועים ביטחוניים ומבצעים צבאיים, מד"א ממלא תפקיד מרכזי בטיפול בפצועים ובאזרחים. במבצע "עם כלביא" טיפלו צוותי מד"א ב-1,347 נפגעים, כאשר החובשים והפרמדיקים הופיעו ראשונים בכל הזירות. במהלך המטח מאיראן, צוותי הארגון טיפלו בעשרות פצועים ופעלו במקצועיות גם בתנאים קשים. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבנק הדם של מד"א והודה לצוותים על עבודתם המסורה.

הארגון מתמודד עם אתגרים שונים, כולל מחסור במנות דם שמחייב קריאות דחופות לציבור לתרום. בתקופות משבר, כמו במהלך מבצעים צבאיים או אירועי המוני, הביקוש למנות דם עולה באופן משמעותי. מד"א מפעיל מערך התרמה נרחב ומארגן ימי תרומה מיוחדים בשיתוף עם ארגונים שונים.

צוותי מד"א מטפלים במגוון רחב של אירועים רפואיים, מתאונות דרכים ועד מקרי התמוטטות, טביעות, נפילות מגובה ואירועי חום. החובשים והפרמדיקים עוברים הכשרה מקצועית מתמדת ומצוידים בציוד רפואי מתקדם. הארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם איחוד הצלה, זק"א, כבאות והצלה והמשטרה, ומתאם את הפעילות בזירות מורכבות.

מד"א מפעיל גם מערך התנדבותי רחב, כאשר אלפי מתנדבים פועלים בתחנות ברחבי הארץ ומגיעים לאירועים המוניים כמו הילולות, עצרות והפגנות. המתנדבים עוברים הכשרה מקצועית ומהווים חלק בלתי נפרד ממערך ההצלה הלאומי. הארגון משקיע משאבים רבים בהכשרת דור העתיד של אנשי ההצלה ובשדרוג הציוד והיכולות המקצועיות.