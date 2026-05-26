אירוע חריג בעפולה

גבר בן 30 נהרג בפיצוץ רכב בעפולה • המשטרה חוקרת רקע פלילי

גבר כבן 30 נפטר לאחר שרכבו התפוצץ ברחוב הברוש בעפולה • צוותי מד"א קבעו את מותו • המשטרה פתחה בחקירה ומסתמן כי מדובר באירוע פלילי

פיצוץ הרכב בעפולה (צילום: מד"א)

דרמה קשה התרחשה הבוקר (שלישי) בעפולה, כאשר גבר כבן 30 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב הברוש. הדיווח הראשון התקבל במוקד 101 של במרחב גלבוע בשעה 08:40, כאשר עוברי אורח דיווחו על רכב שככל הנראה התפוצץ באזור.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר מחוסר הכרה ליד הרכב שעלה באש. חובשים ופראמדיקים החלו בפעולות החייאה נמרצות במקום, אך לאחר כ-40 דקות של מאמצים רפואיים, נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בשעה 9:20.

כוחות משטרה רבים הגיעו לזירה ופרשו מעגלי חקירה סביב הרכב השרוף. על פי הנמסר, המשטרה פתחה בחקירה מקיפה על נסיבות האירוע החריג, כאשר בשלב זה מסתמן כי מדובר באירוע עם רקע פלילי.

חוקרי המשטרה בוחנים את האפשרות שמדובר בפיצוץ טכני או בחשבון עכשווי בין גורמים פליליים. צוותי זיהוי פלילי סרקו את הזירה לאיתור ראיות, בעוד שחוקרים מנהלים חקירות במקביל לברור נסיבות המקרה המדויקות.

