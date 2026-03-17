מנכ"ל פורשה, אוליבר בלום, מאשר כי החברה בוחנת פיתוח של דגם "הילה" (Halo Car) חדש שייכנס לנעליהן הגדולות של ה-918 ספיידר והקאררה GT | המכונית המתוכננת נועדה להציב רף חדש של ביצועים וטכנולוגיה, תוך חיזוק מעמדה של פורשה כיצרנית רכבי יוקרה וביצועים מהשורה הראשונה בעולם - זאת במקביל לדיווחים על קשיים של החברה לאחרונה (רכב)
טכנולוגיה חדשה וראשונה מסוגה בעולם משנה את אחד מרכיבי הבטיחות הוותיקים ביותר ברכב - חגורת הבטיחות | באמצעות חיישנים וניתוח נתונים בזמן אמת, המערכת של וולוו מתאימה את עוצמת החגורה לגוף הנוסע, למיקום הישיבה ולחומרת התאונה, במטרה להפחית פציעות ולהציל חיים (טכנולוגיה)
בעוד המערב מסתפק בקרוסאוברים חשמליים רגילים, היצרנית הסינית שוברת את כל המוסכמות עם 7,000 הזמנות לכלי הרכב המודולרי הראשון בעולם המשלב ואן 6X6 אימתני ורחפן אוטונומי | עם הבטחה למסירות ראשונות כבר בסוף השנה ומפעל ייעודי שמוכן לפעולה לצד תנאי לא שגרתי לשיווק, החברה יצאה לדרך (רכב)
חטיבת ה-Bespoke של יצרנית רכבי הפאר חושפת את ה-"Scintilla" – גרסה חד-פעמית ומרהיבה של הפנטום, הכוללת מכסה מנוע שנחרט בלייזר במשך שעות ארוכות ומחווה יוצאת דופן לסמל הסטטוס המפורסם ביותר בעולם הרכב (רכב)
לאחר עשרות שנים של נסיעות ברכבי קאדילאק, הרבי מסקווירא התחדש בערב שבת ברכב 'ג'נסיס' מהשורה הראשונה | בפנים: הסטנדר ומנורת הלילה שמלווים את הרבי בכל רגע של לימוד בדרכים | למה הוחלט להחליף את הרכב דווקא עכשיו? כל הפרטים (חסידים)
יצרנית הרכב הסינית, שנחשבה עד לאחרונה לאיום המרכזי על טסלה, מדווחת על ירידה חדה במכירות בינלאומיות ובשוק המקומי | התחרות הגוברת, ירידת הסובסידיות בסין והאטה כללית בשוק החשמליות מאלצים את BYD להאיץ את ההתרחבות הגלובלית ולחפש מנועי צמיחה חדשים (רכב)
החלוצה הרגולטורית של עולם הרכב: סין קובעת תקנות חדשות המחייבות את כל יצרניות הרכב לבטל את מנגנוני פתיחת הדלתות הנסתרים | בעקבות שורת תאונות קטלניות, התקנות החדשות ייכנסו לתוקף מ־2027 ויחייבו פתרונות מכניים נגישים הן מבחוץ והן מבפנים (רכב)
היצרנית היפנית מרחיבה את אופקיה מעבר לכביש הסלול ומציגה נגרר קמפינג קומפקטי ומתוחכם, שנועד להפוך כל טיול שטח לחוויית "אוברלנדינג" מודרנית; עם עיצוב קשוח שמתכתב עם דגמי ה-TrailSport של המותג ופתרונות אחסון חכמים, הונדה רוצה להיות חלק בלתי נפרד מהלילה שלכם בטבע (רכב)
משילינג בודד באנגליה הוויקטוריאנית ועד לקנסות של מיליוני דולרים בפינלנד' לצד גריסה פומבית של מכוניות פאר באוסטרליה ומה יהיה בעידן הרכב האוטונומי? | כך הפך המאבק במהירות הנהיגה בכבישים למלחמה על הצדק, השוויון והרכוש (מעניין)
יצרניות הרכב הסיניות צפויות לעקוף את יפן ולהפוך למובילות מכירות הרכב בעולם, כשהן נשענות על יתרון טכנולוגי, תמחור תחרותי וגל ייצוא אדיר | BYD צפויה לעבור את טסלה במכירות רכבים חשמליים, בעוד היצוא הסיני שוב שובר שיאים (כלכלה, רכב)
היצרנית הגרמנית פורשה הודיעה כי תפסיק את פעילותן של מאות עמדות טעינה מהירות שמפעילה בעצמה בסין עד מרץ 2026 | ההחלטה משקפת נסיגה אסטרטגית בשוק החשמלי הגדול בעולם, על רקע ירידה חדה במכירות, תחרות גוברת מצד מותגים סיניים וטלטלה רחבה בשוק הרכב היוקרתיים (רכב)
המפתחים של אאודי במטה החברה בגרמניה חושפים את ה-GT50: מכונית קונספט פרועה המבוססת על ה-RS3, משלבת מנוע 5 צילינדרים איקוני עם עיצוב בהשראת מסלולי ה-IMSA של שנות ה-80, ומוכיחה ש''גם הדור הצעיר יודע לתת כבוד להיסטוריה' (רכב)