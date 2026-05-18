ברקע המשבר: חברת רכבי היוקרה תעביר את ייצור הרכבים שלה לסין

ענקית הטכנולוגיה הסינית וואווי, יצרנית הרכב Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC), וקבוצת סטלנטיס מנהלות מגעים מתקדמים לשיתוף פעולה בפיתוח רכבי חשמל תחת המותג הנודע מזראטי - כך לפי דיווחים בתקשורת הסינית. אף שטרם נחתם הסכם רשמי, מקורות המעורים בפרטים מציינים כי עבודת הפיתוח כבר החלה.

על פי המתווה הנבחן, וואווי תהיה אחראית על הגדרת המוצר ואספקת מערכות טכנולוגיות מרכזיות, JAC תוביל את הפיתוח ההנדסי והייצור, ואילו מזראטי תתרום את עיצוב הרכב וזהות המותג. המודל מזכיר את פעילותה הקיימת של וואווי במסגרת ברית HIMA, שבמסגרתה היא משתפת פעולה עם יצרניות רכב סיניות שונות.

האסטרטגיה המסתמנת כוללת חלוקה לשני מותגים: בשוק הסיני יימכרו הדגמים תחת המותג Maextro - מותג היוקרה של וואווי ו-JAC - בעוד שבשווקים הבינלאומיים הם ישאו את סמל מזראטי. הדגם הראשון נמצא כעת בשלבי עיצוב, כאשר ייצור סדרתי מתוכנן למחצית השנייה של 2027.

המהלך מגיע על רקע משבר חריף במזראטי. בשנת 2025 מכרה החברה כ-7,900 כלי רכב בלבד ברחבי העולם - ירידה של כ-30% לעומת השנה הקודמת. בשוק הסיני, שהיה בעבר מנוע צמיחה מרכזי עם כ-14,500 מכירות ב-2017, הצטמצמו המסירות לכ-1,000 יחידות בלבד בשנה האחרונה. במקביל, קבוצת סטלנטיס כולה רשמה הפסד נקי של 22.3 מיליארד אירו.

בתוך כך, הנהלת סטלנטיס מאותתת על שינוי אסטרטגי. מנכ"ל החברה, אנטוניו פילוסה, הצהיר לאחרונה כי שיתופי פעולה יהיו נדבך מרכזי בעתיד הקבוצה. רק בשבוע שעבר הודיעה סטלנטיס על הרחבת שיתוף הפעולה עם יצרנית הרכב הסינית Leapmotor לייצור באירופה.

עבור וואווי, מדובר בהזדמנות להרחיב את פעילותה הגלובלית בתחום הרכב. החברה כבר מפעילה מספר מותגים במסגרת HIMA, בהם AITO, Luxeed ו-Stelato, בשיתוף יצרניות רכב סיניות מובילות. דגם הדגל Maextro S800, שמחירו מתחיל בכ-708 אלף יואן, מכר למעלה מ-16 אלף יחידות מאז השקתו.

למרות שההסכם טרם הושלם, עצם קיומם של המגעים מדגיש מגמה רחבה יותר: תעשיית הרכב האירופית, ובעיקר מותגי יוקרה מסורתיים, הולכת ונשענת על טכנולוגיה, ייצור וחדשנות שמקורם בסין - שינוי שעשוי לעצב מחדש את מפת התעשייה בשנים הקרובות.