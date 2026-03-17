מנכ"ל פורשה, אוליבר בלום, מאשר כי החברה בוחנת פיתוח של דגם "הילה" (Halo Car) חדש שייכנס לנעליהן הגדולות של ה-918 ספיידר והקאררה GT | המכונית המתוכננת נועדה להציב רף חדש של ביצועים וטכנולוגיה, תוך חיזוק מעמדה של פורשה כיצרנית רכבי יוקרה וביצועים מהשורה הראשונה בעולם - זאת במקביל לדיווחים על קשיים של החברה לאחרונה (רכב)
חטיבת ה-Bespoke של יצרנית רכבי הפאר חושפת את ה-"Scintilla" – גרסה חד-פעמית ומרהיבה של הפנטום, הכוללת מכסה מנוע שנחרט בלייזר במשך שעות ארוכות ומחווה יוצאת דופן לסמל הסטטוס המפורסם ביותר בעולם הרכב (רכב)
ענקית הרכב החשמלי מודיעה על הפסקת הייצור של דגמי Model S ו‑Model X לאחר יותר מעשור על הכביש | פסי הייצור במפעל בפרימונט, קליפורניה, יוסבו לייצור רובוטי Optimus ההומנואידיים, כחלק ממיקוד אסטרטגי חדש בהובלת אלון מאסק | במקביל, החברה פרסמה דוחות כספיים עם ירידה ברווח - אך עם מבט ברור לעתיד של אוטונומיה ובינה מלאכותית (רכב)
תופעה חברתית של מרוצי רחוב ופעלולים מסוכנים ברכבי יוקרה ואופנועים צוברת תאוצה ברצועת עזה, תוך סיכון ממשי לחיי התושבים.
תיעודים קשים מהשטח מראים נהגי BMW ואופנועי ספורט מאבדים שליטה ודורסים צופים, במה שנראה כהפקרות מוחלטת ברחובות הצפופים (העולם הערבי)
המשאית האגדית, שרגילה לכבוש שדות קרב ואתרי בנייה, מקבלת טיפול "מייבאך" מפתיע | עם מנוע משודרג בנפח 7.7 ליטר, תא נוסעים מדופן עור ומערכות טכנולוגיות מתקדמות - הכירו את רכב השטח שגורם ל-G-Class להיראות כמו צעצוע עדין (רכב)
טויוטה הכריזה על ייצור המכונית הספורטיבית החזקה בתולדות המותג המגיעה עם מנוע טווין־טורבו והיברידי מעל 650 כ"ס, שלדה קלה מאלומיניום וסיבי פחמן, ומידות של מכונית־על לכל דבר | כמו כן, טויוטה פרסמה שהדגם נועד לייצג את עתיד הביצועים שלה - ולסמן תחרות ישירה מול מכוניות יוקרה אירופיות (רכב)
עם 657 כ״ס ממנוע V8 כפול־מגדשים, הנעה אחורית בלבד, מהלך דרסטי להפחתת משקל וחבילה אווירודינמית אגרסיבית - בנטלי מציגה את גרסת הסופר־ספורט הנדירה שלה, שתיוצר ב-500 יחידות ותסמן חזרה מפתיעה לעולם הביצועים הטהורים ללא מנוע היברידי (רכב)
מרצדס חושפת הצצה ראשונה ל-GLB החדשה, שמקבלת שדרוג מקיף בתא הנוסעים עם מסך אופציונלי עצום שמכסה כמעט את כל הדשבורד, טכנולוגיית נהג חכמה שמזהה אפילו את התרחבות האישונים, וגג פנורמי שניתן לעמעום מיידי | לצד זה, הדגם ממשיך לשלב בין פרקטיות של רכב משפחתי לבין עידון יוקרתי שמתכתב עם שפת העיצוב החדשה של היצרן (רכב)
קופרה, יצרנית הרכב הספרדית, ממשיכה לדחוף את גבולות ההנעה הקדמית עם דגם ה-Leon VZ TCR החדש - מהדורה מוגבלת בהשראת מכונית המרוצים עם 321 כוחות סוס, עיצוב ייחודי ורשימת תוספות קרביות במיוחד | הדגם ייוצר גם לצד גרסה מרוסנת יותר הכוללת את אותו מנוע אך במעט פחות אגרסיביות, שתשווק ב-1,500 יחידות בתחילת השנה הבאה (רכב)
אחד הרכבים הפרועים שנבנו אי פעם - המכונה "החיה" (The Beast) - חוזר אל זירת המכירות | מתחת למכסה המנוע הארוך מסתתר מנוע מרלין V12 בנפח 27 ליטר, אותו מנוע שהניע ספיטפיירים במלחמת העולם השנייה | כעת, לאחר שדרוגים חיצוניים ופנימיים, הרכב עומד להימכר מחדש במכירה פומבית בבריטניה ומעורר שוב עניין בקרב אספנים וחובבי הנדסה קיצונית (רכב)
הדגם החדש של פרארי מגיע לקטגוריית הכניסה - אך שובר את רף המחיר עם טכנולוגיה מתקדמת, ביצועי על ומראה קלאסי | כל הפרטים על המפרט, הביצועים והעיצוב - וגם: כמה יעלה ליהנות מהמותג האיטלקי בגרסת אמלפי? (רכב)
ה־SC40 היא מכונית חד־פעמית שנוצרה במסגרת פרויקט ה־Special Projects של פרארי, ומבוססת על ה־296 GTB | עם מנוע V6 כפול טורבו, עיצוב חד ומחוספס בהשראת ה־F40, ורמות גימור של פעם מעורבבות בטכנולוגיה עכשווית - מחווה שמחברת את מורשת העבר עם ההווה של הספורט המוטורי (רכב)
מרצדס-בנץ הציגה בשנגחאי את ה-Vision Iconic - גרנד טורינג חשמלי בהשראת עידן האר דקו | הרכב משלב טכנולוגיית צבע סולארי המאפשרת הטענת אנרגיה מהשמש, מחשוב עצבי המבוסס בינה מלאכותית עם קפיצה דרמטית ביעילות, ועיצוב פנים הלקוח מעולמות הפאר של שנות ה-30 | כל הפרטים על המחווה המסחררת לעבר, עם עיניים אל העתיד (רכב)
מרצדס-AMG מאשרת: גרסת הייצור של קונספט GT XX החשמלי תושק כבר בשנה הבאה ותשלב טכנולוגיות מתקדמות שמביאות את החוויה הקלאסית של מנועי ה-V8 לעידן החשמל, כולל תיבת הילוכים "מדומה" ופס קול שרירי במובהק | המטרה: לשמר את התחושות, הרגש וההרגלים שחשובים ללקוחות החברה (רכב)
אאודי חושפת את קונספט C – רודסטר חשמלית דו־מושבית שמגלמת את פילוסופיית העיצוב החדשה של החברה | הקונספט מציג עיצוב מינימליסטי, קווים נקיים ופרופורציות אתלטיות. גג קשיח נפתח חשמלית, תאורה חדשה עם חתימה ייחודית וחומרים איכותיים כמו אלומיניום אנודייז וטיטניום יוצרים חוויית יוקרה מודרנית | אאודי מציבה כאן אבן דרך שתשפיע על הדגמים הסדרתיים הבאים ותעצב את עתיד המותג בעידן החשמלי (רכב)
חברת Garagisti & Co הבריטית-איטלקית שואפת להחזיר את תפארת העבר המוטורי עם דגם GP1 המשלב עיצוב בהשראת מכוניות איטלקיות קלאסיות, מרכב קרבון קל, מנוע V12 אטמוספרי ותיבה ידנית בת 6 הילוכים | ייוצרו רק 25 יחידות במחיר של מעל 3 מיליון דולר כל אחת (רכב)