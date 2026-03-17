פורשה מתאוששת: מכונית-על חדשה שתמוקם מעל ה-911

פורשה עשויה להיכנס מחדש לזירת הסופר-קארים וההייפר-קארים - והפעם עם דגם חדש שימוקם מעל ה־911, אחד מהסמלים הגדולים ביותר של עולם הרכב. לפי דיווח עדכני, בחברה “בוחנים אפשרות” לפיתוח מכונית ספורט קיצונית שתשמש כמודל הדגל של היצרן.

המהלך הזה מגיע על רקע שינוי כיוון אסטרטגי: לאחר שנים של דגש על חשמול, נראה כי פורשה בוחנת מחדש את הדרך קדימה, במיוחד לאור האטה בביקוש לרכבים חשמליים. במקום זאת, הדגם העתידי עשוי לשלב מנוע בנזין, אולי עם סיוע היברידי, ולא להיות חשמלי לחלוטין כפי שתוכנן בעבר עבור קונספט ה־Mission X.

אסטרטגיה של יוקרה וביצועים

האפשרויות שעל הפרק מגוונות: סופר-קאר שתתחרה ישירות בדגמים כמו למבורגיני Revuelto ופרארי מהדור החדש או אפילו הייפר-קאר קיצוני יותר, ממשיך דרכו של ה־918 ספיידר האגדי. כך או כך, מדובר במיצוב מחדש של פורשה בשכבת היוקרה הגבוהה ביותר של עולם הביצועים.

מעבר להיבט התדמיתי, יש כאן גם היגיון כלכלי ברור: דגמים יוקרתיים ורבי ביצועים נושאים שולי רווח גבוהים במיוחד, ויכולים לסייע לחברה לחזק את מצבה הפיננסי בתקופה של תנודתיות בשוק הרכב. כל זה בשעה שבשנה האחרונה החברה נקלעה לקשיים, בפרט בעקבות עליית השוק סיני ומיסים שהוטלו עליה בארה"ב, שני שווקים החיוניים להצלחת החברה.