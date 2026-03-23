חדשות תחבורה

חוב של מאות שקלים תפח במאות שקלים נוספים ואף עיקול חשבון הבנק שלו בגלל מכתב שנשלח לכתובת חסרה: המקרה המקומם של תושב העיר שגילה את העיקול רק בדיעבד, ומה התשובה שקיבל מהנציגה בשטח? האם ייתכן שגם אתם שילמתם ריביות מיותרות בגלל כשל טכני במשלוח? (חרדים, כלכלה)
מנכ"ל פורשה, אוליבר בלום, מאשר כי החברה בוחנת פיתוח של דגם "הילה" (Halo Car) חדש שייכנס לנעליהן הגדולות של ה-918 ספיידר והקאררה GT | המכונית המתוכננת נועדה להציב רף חדש של ביצועים וטכנולוגיה, תוך חיזוק מעמדה של פורשה כיצרנית רכבי יוקרה וביצועים מהשורה הראשונה בעולם - זאת במקביל לדיווחים על קשיים של החברה לאחרונה (רכב)
טכנולוגיה חדשה וראשונה מסוגה בעולם משנה את אחד מרכיבי הבטיחות הוותיקים ביותר ברכב - חגורת הבטיחות | באמצעות חיישנים וניתוח נתונים בזמן אמת, המערכת של וולוו מתאימה את עוצמת החגורה לגוף הנוסע, למיקום הישיבה ולחומרת התאונה, במטרה להפחית פציעות ולהציל חיים (טכנולוגיה)
בעוד המערב מסתפק בקרוסאוברים חשמליים רגילים, היצרנית הסינית שוברת את כל המוסכמות עם 7,000 הזמנות לכלי הרכב המודולרי הראשון בעולם המשלב ואן 6X6 אימתני ורחפן אוטונומי | עם הבטחה למסירות ראשונות כבר בסוף השנה ומפעל ייעודי שמוכן לפעולה לצד תנאי לא שגרתי לשיווק, החברה יצאה לדרך (רכב)
חטיבת ה-Bespoke של יצרנית רכבי הפאר חושפת את ה-"Scintilla" – גרסה חד-פעמית ומרהיבה של הפנטום, הכוללת מכסה מנוע שנחרט בלייזר במשך שעות ארוכות ומחווה יוצאת דופן לסמל הסטטוס המפורסם ביותר בעולם הרכב (רכב)
החלוצה הרגולטורית של עולם הרכב: סין קובעת תקנות חדשות המחייבות את כל יצרניות הרכב לבטל את מנגנוני פתיחת הדלתות הנסתרים | בעקבות שורת תאונות קטלניות, התקנות החדשות ייכנסו לתוקף מ־2027 ויחייבו פתרונות מכניים נגישים הן מבחוץ והן מבפנים (רכב)
בעוד שענקית הרכב הסינית: הציגה בסרטוני הפרסום יכולות ניקוי מרשימות של ה-Yangwang U7, המציאות במינסק חשפה פער משמעותי בין ההבטחות השיווקיות לביצועים בשטח, כאשר כמעט אף פתית שלג לא הוסר מהמכונית (חדשות בעולם)
היצרנית היפנית מרחיבה את אופקיה מעבר לכביש הסלול ומציגה נגרר קמפינג קומפקטי ומתוחכם, שנועד להפוך כל טיול שטח לחוויית "אוברלנדינג" מודרנית; עם עיצוב קשוח שמתכתב עם דגמי ה-TrailSport של המותג ופתרונות אחסון חכמים, הונדה רוצה להיות חלק בלתי נפרד מהלילה שלכם בטבע (רכב)
יצרניות הרכב הסיניות צפויות לעקוף את יפן ולהפוך למובילות מכירות הרכב בעולם, כשהן נשענות על יתרון טכנולוגי, תמחור תחרותי וגל ייצוא אדיר | BYD צפויה לעבור את טסלה במכירות רכבים חשמליים, בעוד היצוא הסיני שוב שובר שיאים (כלכלה, רכב)
היצרנית הגרמנית פורשה הודיעה כי תפסיק את פעילותן של מאות עמדות טעינה מהירות שמפעילה בעצמה בסין עד מרץ 2026 | ההחלטה משקפת נסיגה אסטרטגית בשוק החשמלי הגדול בעולם, על רקע ירידה חדה במכירות, תחרות גוברת מצד מותגים סיניים וטלטלה רחבה בשוק הרכב היוקרתיים (רכב)
המפתחים של אאודי במטה החברה בגרמניה חושפים את ה-GT50: מכונית קונספט פרועה המבוססת על ה-RS3, משלבת מנוע 5 צילינדרים איקוני עם עיצוב בהשראת מסלולי ה-IMSA של שנות ה-80, ומוכיחה ש''גם הדור הצעיר יודע לתת כבוד להיסטוריה' (רכב)
המשאית האגדית, שרגילה לכבוש שדות קרב ואתרי בנייה, מקבלת טיפול "מייבאך" מפתיע | עם מנוע משודרג בנפח 7.7 ליטר, תא נוסעים מדופן עור ומערכות טכנולוגיות מתקדמות - הכירו את רכב השטח שגורם ל-G-Class להיראות כמו צעצוע עדין (רכב)
במהלך חקירה רחבת היקף נעצרו 12 חשודים ונתפסו כספים בהיקף של כ-139 אלף דולר, לאחר שנחשפה רשת שפעלה באופן מתועש להפצת דיסאינפורמציה נגד חברות כמו שיאומי, וואווי ו-Li Auto | מדובר בחלק ממבצע ממשלתי רחב שנועד למגר קמפיינים ממומנים ופעילות "יחסי ציבור שחורים" בתעשיית הרכב הסינית (רכב)
קונספט חדש של המותג הצרפתי מציג תפיסה עדכנית של ניידות - לא עוד מכונית, אלא מרחב מחיה משתנה שמותאם לעידן העבודה מרחוק, החיבור לטבע והחיים האורבניים | הרכב מציע שילוב של עיצוב גמיש, שימוש בחומרים ממוחזרים וטכנולוגיות מתקדמות מבית היוצר של גודיייר ודקתלון (רכב)