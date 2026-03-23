כעיתונאים, אנו רגילים להיחשף לסיפורים על כשלים מערכתיים הזקוקים לתיקון. אך המקרה שהגיע לשולחננו בימים האחרונים חריג ומקומם במיוחד, גם בנוף הבירוקרטי המורכב שאנו מכירים.

הכל החל כאשר יוסי (שם בדוי), אזרח נורמטיבי ושומר חוק, קיבל שיחת טלפון מפתיעה מהבנק. הבשורה שבפי הפקיד הכתה בו בהלם: חשבון הבנק שלו עוקל לבקשת עיריית בני ברק. הוא ניסה לשחזר בזיכרונו כל קצה חוט – חוב ארנונה מעולם לא היה לו, ודו"ח חניה מעולם לא הגיע לידיו. מניין צץ העיקול הדרקוני הזה?

המרדף אחר הדו"ח הנעלם

יוסי לא הרים ידיים. הוא פנה למוקד 106 העירוני, שם נאמר לו שהוא צריך לפנות למספר אחר. גם הניסיון לבדוק את פרטי החוב באתר העירייה עלה בתוהו; המערכת הדיגיטלית דרשה "מספר תיק" – נתון שיוסי, שלא ידע כלל על קיום הדו"ח, לא הכיר.

רק לאחר פנייה כתובה והמתנה של ימים, נחשפה התמונה המבהילה: העירייה דורשת ממנו סכום של קרוב ל-800 שקלים. 500 ש"ח על עבירה שבוצעה לכאורה ותועדה במצלמות, וכל השאר – ריביות דרישה ועמלות פיגורים שתפחו בחדרי חדרים.

המחדל: רחוב יש, מספר אין

כאשר קיבל יוסי סוף סוף את מסמכי החוב, צדה עינו פרט מדהים: בשורת הכתובת אליה נשלחו לכאורה ההתראות הקודמות, הופיע שם הרחוב בלבד – ללא מספר בניין. "לבקש מדואר ישראל למסור מכתב שרשום עליו רק שם רחוב, משמעותו אחת: לגזור על המכתב שלא יגיע ליעדו לעולם", אומר לנו יוסי בכאב.

אלא שהשיא הגיע בתגובת העירייה. במקום להכות על חטא על משלוח מכתב לכתובת חסרה, השיבו בעירייה באטימות מוחלטת: "אנו מחויבים באישור משלוח בלבד, לא במסירה". לטענתם, המכתב נשלח לכתובת הרשומה במשרד הפנים – גם אם היא חסרה את הפרט הבסיסי ביותר המאפשר לדוור לבצע את עבודתו.

מחיר האטימות: נזק לטווח הארוך

השלכות העיקול המיותר אינן רק לטווח הקצר. "הנזק הוא עצום", מסביר יוסי. "מומחים בתחום הבהירו לי שעיקול בחשבון פוגע אנושות בדירוג האשראי (BDI) לשנים קדימה. תשלומים לאנשים נתקעו, ונגרמה לי עוגמת נפש גדולה בבנק. הכל בגלל דו"ח שלא ידעתי עליו, שנשלח לכתובת שאיש לא יכול למצוא".

מעיריית בני ברק נמסר בתגובה:

עיריית בני ברק פועלת לאכיפת חוקי התנועה, לרבות נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית, בהתאם לדין ועל מנת לשמור על הסדר הציבורי וזרימת התנועה.

ככלל, הודעות תשלום נשלחות לכתובות כפי שהן רשומות במרשם האוכלוסין של משרד הפנים או במאגרי משרד התחבורה.

מבדיקת מקרה הפניה עולה כי הודעת הקנס נשלחה לתושב בדואר רשום לכתובת שעליה הצהיר במרשם האוכלוסין (מצ"ב הפלט הרשמי).

נדגיש, חובת עדכון כתובת המגורים המלאה מוטלת על האזרח ועל הרשות להסתמך על הכתובת המופיעה במרשם.

עם זאת, ומתוך רצון לבוא לקראת האזרח ולפנים משורת הדין, הוא מוזמן לפנות למחלקת החניה להגשת בקשה מסודרת לביטול הקנס, והנושא ייבדק שוב על מנת לבחון את הדרכים להסדרת החוב.

למניעת הישנות מקרים מעין אלו, אנו קוראים לתושב להסדיר את עדכון הכתובת במשרד הפנים בהקדם.