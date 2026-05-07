בהתבטאות חריגה ובלתי שגרתית, פנה הערב (חמישי) השר אופיר סופר לחברי הכנסת החרדים בקריאה שעוררה סערה: "אני מפציר בחברי הכנסת החרדים שנפגשים הערב עם הרבנים: במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שממילא לא יעבור – כי אני אתנגד אליו וחברי כנסת נוספים מהקואליציה יתנגדו אליו – תפנו אליהם בבקשה שיקראו לציבור, שיקראו לבחורים שלא לומדים כרגע בישיבות, שימלאו את שורות חטיבת החשמונאים, שיצטרפו ללחימה".

הפנייה מגיעה לקראת פגישה שתיערך הערב בבית הגאון רבי דב לנדו שליט"א, שאליה זומנו חברי הכנסת של דגל התורה לדון בהכרעה בנושא חוק הגיוס. השר סופר הוסיף: "אנחנו צריכים את החיילים האלו עכשיו".

"מחפש לעשות פוליטיקה על גב הציבור החרדי"

גורמים במפלגות החרדיות הגיבו בחריפות להתבטאות השר. "סופר שקיבל את משרתו אך ורק בזכות אצבעות הנציגים החרדים, מחפש לעשות פוליטיקה והסתה על גב הציבור החרדי", נמסר ל'בבלי' מגורם בכיר. "הוא מצטרף למעשה לבג"ץ והיועצת המשפטית שמנסים לעקור את לומדי התורה מבית המדרש".

יצוין כי כידוע, כל גדולי ישראל הורו שגם בחור שאינו לומד - אסור לו להתגייס בשום אופן. הוראה זו חוזרת ונשנית בכל הזדמנות על ידי מרנן ורבנן גדולי התורה.

"ההשלכה היחידה - הכנסת הבאה מהאופוזיציה"

גורמים חרדים הוסיפו כי "כך או כך - הדבר לא יעלה בידם ובני הישיבות ואברכי הכוללים ימשיכו לשקוד על תלמודם". עוד הוסיפו: "ההשלכה היחידה שיש להתנהגות של סופר היא שאת הכנסת הבאה הוא יראה מהאופוזיציה, אם בכלל יהיה בכנסת לאחר שבכל הסקרים מפלגתו רחוקה מאחוז החסימה".

גורם נוסף העריך כי "מדובר ברצון לחבור למפלגתו של בנט לפיד ביחד עם סגנית שר החוץ השכל שגם היא מתבטאת השכם והערב נגד הציבור החרדי ולומדי התורה".

יצויין כי מנגד, רבני הציונות הדתית התכנסו לאחרונה לישיבה דחופה והחליטו, למרות התנגדות השר סופר, לתמוך בחוק הגיוס. הרבנים לא התרשמו מטענותיו של סופר.

בימים הקרובים צפויות מועצות גדולי וחכמי התורה להכריע באשר לחקיקת החוק, כאשר נותרו חודשים ספורים עד למעבר לתקופת בחירות שבה לא יהיה ניתן להעביר את החוק.