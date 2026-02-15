לצד המינוי השנוי במחלוקת, הודיעה יו"ר הוועדה הנכנסת על יעד דרמטי: "נפעל ליציאת ישראל מארגון הבריאות העולמי" • עוד בתוכנית: צמצום פערי פריפריה וטיפול בהלומי קרב • מנגד, פרופ' חגי לוין מזהיר: "חובת ההוכחה עליה, זהו מהלך מסוכן" (בארץ, פוליטי, בריאות)
וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)
השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי יתנגד לחוק הגיוס של חבר הכנסת בועז ביסמוט ואף הדגיש כי הוא מוכן לסכם את משרתו עבור כך | את הדברים אמר בניגוד לעמדת מפלגתו שזעמה לפי הדיווחים על ההצהרה החד-צדדית (חדשות)
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
בתום וויכוח סוער בישיבת הממשלה, כולל עימות בין השר בן גביר לסטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, אישרה הממשלה את ההסכם עם ארגון הטרור חמאס | שרי הציונות הדתית ועוצמה יהודית התנגדו, למעט שר אחד | דרעי אמר כי "מדובר בהישג גדול, יש לנו זיכרון קצר. איפה היינו בעבר ואיפה עכשיו" | הרמטכ"ל אייל זמיר: "אנחנו אלופי העולם בלהיות חמוצים. מדובר בהישג גדול" (אקטואליה)
ברקע שינוי העמדה החרדית, וההחלטה להקשיח עמדות בנוגע למתווה 'חוק הגיוס' המתגבש, שרים וחכי"ם יצאו במתקפה כנגד הציבור החרדי | סופר: "אם לא יחול שינוי דרמטי בגישת ההנהגה החרדית – אתנגד לחוק" | טל: "לשנות את המציאות" (פוליטי)