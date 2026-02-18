אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
נפתלי בנט יצא אמש בהכרזה דרמטית והסביר כמה הוא אוהב את חיילי המילואים ורוצה לדאוג להם, מנכ"ל הציונות הדתית, פרסם היום פוסט, בו הוא מראה כי התוכנית של בנט יושמה בפועל על ידי השר סמוטריץ' (חדשות, פוליטי)
חברי כנסת בקואליציה, בעיקר מסיעת 'הציונות הדתית', הכריזו בזה אחר זה שיצביעו נגד נוסח חוק הגיוס שהונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון אלא שנראה כי ראש הממשלה נתניהו פחות מודאג | במסר שהעביר נתניהו לבכירי הסיעות החרדיות הוא הצהיר כי יצליח להשיג רוב לחקיקת חוק הגיוס החדש | החשש: שינויים בנוסח החוק שיקשו על הסיעות החרדיות להצביע בעד החוק (אקטואליה)
חוק הגיוס שהחל להתקדם היום בוועדה בכנסת, קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה גם בתוך הקואליציה, כאשר גם חברים בליכוד ובציונות הדתית מתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית | סמוטריץ' מכנס הערב דיון דחוף והבהיר: "הנוסח הנוכחי לא מאפשר תמיכה" (חדשות, פוליטי)
אחרי ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס ש"יענה על צרכי צה"ל" | על פי המפלגה, "לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל" (פוליטי)
וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)
השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי יתנגד לחוק הגיוס של חבר הכנסת בועז ביסמוט ואף הדגיש כי הוא מוכן לסכם את משרתו עבור כך | את הדברים אמר בניגוד לעמדת מפלגתו שזעמה לפי הדיווחים על ההצהרה החד-צדדית (חדשות)
החלטת מנהיגי 'דגל התורה' להתקדם עם 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון - כאשר החלטה נוספת האם לתמוך בחוק תתקבל כאשר הוא יעלה להצבעה, גוררת שלל תגובות מכל קצות הפוליטית - מ'אגודת ישראל' ועד נפתלי בנט (פוליטי)
לאחר שאיים בשבוע שעבר כי מפלגתו תפסיק להצביע עם הקואליציה, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי סיכמו הערב לאשר את החוק למתן הטבות מס למילואימניקים בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית | סוכם כי יתווסף סעיף לקיבוע תגמול קבוע של כ-3,000 ש"ח למשרתי מילואים בעלי שכר נמוך (פוליטי)
מאות השתתפו באירוע המסורתי של הקבלת פני רבו לרבני הציונות הדתית ויום שכולו תורה שהתקיים בבית הכנסת 'החורבה' בירושלים, בהשתתפות עשרות רבנים מכל רחבי הארץ, בהם ראשי ישיבות, דיינים, רבני ערים, רבני ישובים, וזקני רבני הציונות הדתית | בדברים שנשאו הרבנים הראשיים לישראל ורבנים נוספים הם חיזקו את הציבור בדברי תורתם ובשמחת החג (חרדים)
במהלך הלילה שיגר חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ הודיעה לחברי הכנסת של מפלגתו, ובה התייחס לעתידם בממשלה - לאחר ההחלטה על "הפוגה הומניטרית" בעזה שהתקבלה מעל גבו. לדבריו, על הפרק מהלך אסטרטגי טוב ובקרב יידעו אם הוא מצליח (פוליטי)
דבריו של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, בריאיון מקיף וסוער הערב לפרשננו ישי כהן, מעוררים סערה במערכת הפוליטית | גפני אמר כי "הציונות הדתית מבחינתי הם יותר גרועים מהשונאים הגדולים ביותר של לומדי התורה" | סמוטריץ': "גפני תתבייש לך, חרפה" | התגובות המלאות (פוליטי)
יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה ומתיישב לריאיון מקיף וסוער עם פרשננו ישי כהן ומסכם את השנתיים האחרונות סביב סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | הביקורת החריפה שלו על קואליציית 'ימין מלא מלא'; מתקפה חסרת תקדים נגד הציונות הדתית שלדבריו עומדים בראש ההסתה נגד הציבור החרדי; השותפות עם בן גביר באותה קואליציה; המו"מ עם אדלשטיין שלדבריו שיקר אותו פעם אחר פעם ומה הסיכוי להגיע לחוק גיוס במהלך הפגרה • צפו בריאיון המלא (חרדים)