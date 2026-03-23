חוב של מאות שקלים תפח במאות שקלים נוספים ואף עיקול חשבון הבנק שלו בגלל מכתב שנשלח לכתובת חסרה: המקרה המקומם של תושב העיר שגילה את העיקול רק בדיעבד, ומה התשובה שקיבל מהנציגה בשטח? האם ייתכן שגם אתם שילמתם ריביות מיותרות בגלל כשל טכני במשלוח? (חרדים, כלכלה)
משילינג בודד באנגליה הוויקטוריאנית ועד לקנסות של מיליוני דולרים בפינלנד' לצד גריסה פומבית של מכוניות פאר באוסטרליה ומה יהיה בעידן הרכב האוטונומי? | כך הפך המאבק במהירות הנהיגה בכבישים למלחמה על הצדק, השוויון והרכוש (מעניין)
גבר בריטי נקנס בסכום של 250 לירות שטרלינג (כ-1000 שקלים), לאחר שירק על הקרקע עלה שנכנס לפיו בעקבות משב רוח | חבר המועצה המחוזית בה אירעה התקרית, אדריאן פינדלי, טען כי תושבים זועמים נוספים פנו אליו לאחר שחוו מקרים דומים (בעולם)
ספרד קנסה את חברת השכרת הדירות אייר בי אנד בי (Airbnb) ב-64 מיליון יורו, בגין פרסום בתים להשכרה ללא רישיון | אנשים רבים במדינה מאשימים את החברה בהעלאת מחירי הדיור, על ידי הגבלת היצע הבתים הזמינים לתושבים | החברה תערער על ההחלטה (בעולם)
פעילים ששיתקו את נמל התעופה המבורג ביולי 2023 חויבו לשלם פיצויים בסך כולל של 403,000 אירו לקבוצת לופטהנזה, לחלופין, הם עומדים בפני עונש מאסר של עד שנתיים | הקבוצה נכנסה לשטח שדה התעופה והפסיקה לחלוטין את פעילותה | על פי התביעה, 8,500 נוסעים של חברות התעופה של הקבוצה נפגעו, בסך הכל בוטלו 57 טיסות שהפעילה הקבוצה (תעופה)
הרשות להגנת הצרכן הודיעה על כוונתה לקנוס את 'גלובל ריטייל' (קרפור) ב־1.8 מיליון שקל, לאחר שבבדיקות נמצאו מאות מוצרים ללא מחיר, פערים בין המחיר שסומן למחיר בקופה, סימון שגוי של ארץ ייצור, והיעדר שילוט למחירים בפיקוח (כלכלה)
נשיאה הקודם של קולומביה, אלברו אוריבה, נידון ל-12 שנות מעצר בית וקנס של כ-850 אלף דולר לאחר שהורשע בשיבוש הליכי משפט ובשוחד עדים במשפט שארך כחצי שנה | זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של קולומביה שנשיא לשעבר מורשע בפלילים (בעולם)
פסק דין פורץ דרך: טסלה נמצאה אחראית לראשונה לתאונה קטלנית של מערכת האוטופיילוט ותשלם 329 מיליון דולר פיצויים | מומחים טוענים כי הצעד עלול להשפיע על עתיד הנהיגה האוטונומית ולהביא לגל תביעות שיבואו בעקבותיו (רכב)
מפכ"ל המשטרה לשעבר קובי שבתאי נתפס לפני כשבועיים באזור צומת עד הלום הסמוך לאשדוד כשהוא נוהג במהירות מופרזת של 136 קמ"ש במקום שבו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש | שבתאי הזכיר לשוטרת ולמתנדב שעצרו אותו מי הנהג מאחורי ההגה: ״את זוכרת מי אני?״ השוטרת אמרה לו ברור ואחרי כמה שניות שיחררה אותו בלי קנס ובלי נקודות (משטרה)
בישראל, עישון במקומות ציבוריים כבר לא שכיח, אך עדיין האכיפה חלשה: 94% מהציבור נחשף לעישון במקומות ציבוריים | בעיר אחת ביפן לקחו את זה צעד קדימה, ואסרו את העישון בכל רחבי העיר באופן מוחלט | העובר על החוק צפוי לקנס כספי (בעולם)