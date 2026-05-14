טראמפ ושי הסכימו: איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני

הבית הלבן פרסם אמש (חמישי) הצהרה חריגה בעקבות ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבייג'ינג, ובה נחשפה הסכמה דרמטית עם סין בנושא איראן. על פי ההודעה, שתי המעצמות הגיעו להבנה משותפת כי "איראן לעולם לא תוכל להיות בעלת נשק גרעיני" - הצהרה שמהווה הצלחה דיפלומטית משמעותית לממשל האמריקני, בהתחשב בכך שסין נחשבת לאחת מבעלות בריתה הקרובות ביותר של טהראן.

"לנשיא טראמפ היה פגישה טובה עם נשיא סין שי", נמסר מהבית הלבן. "שני הצדדים דנו בדרכים לשיפור שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי מדינותינו, כולל הרחבת גישת השוק לעסקים אמריקאים לסין והגדלת ההשקעות הסיניות בתעשיות שלנו". מנהיגים מרבות מהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית הצטרפו לחלק מהפגישה, על פי ההודעה.

הסכמה על מצר הורמוז והנשק הגרעיני

בנוגע למלחמה עם איראן, נכתב בהודעה כי שני הצדדים הסכימו שמצר הורמוז חייב להישאר פתוח כדי לתמוך בזרימה חופשית של אנרגיה. החלק הדרמטי ביותר בהצהרה נשמר לסיום, כאשר נטען כי "הנשיא שי גם הבהיר את התנגדותה של סין למיליטריזציה של המצר ולכל מאמץ לגבות אגרה על השימוש בו".

עוד צוין כי המנהיג הסיני הביע עניין ברכישת נפט אמריקני נוסף כדי להפחית את תלותה של סין במצר בעתיד - צעד שעשוי להפחית את התלות הסינית בנפט איראני ולהחליש את הקשרים הכלכליים בין בייג'ינג לטהראן.

רקע: יחסי סין-איראן והמתיחות במפרץ

ההסכמה מגיעה על רקע מתיחות גוברת במפרץ הפרסי, כאשר ארצות הברית הטילה מצור ימי על מצרי הורמוז וטהראן הציגה חמישה תנאים למשא ומתן. במקביל, איראן שיגרה איומים חריפים כלפי איחוד האמירויות בעקבות חשיפת ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו במדינה המפרצית.

כזכור, גורמים אמריקניים חשפו כי חברות סיניות ניהלו מגעים חשאיים עם איראן להעברת אמצעי לחימה דרך מדינות שלישיות. על פי המודיעין האמריקני, סין שקלה להעביר לאיראן טילי כתף נגד מטוסים, וסיפקה לה מודיעין, גישה ללוויין ריגול ורכיבים לייצור כטב"מים וטילים.

משמעות ההסכם

ההסכמה בין וושינגטון לבייג'ינג מהווה שינוי משמעתי ביחסי הכוחות במזרח התיכון. סין, שנחשבת לשותפה הכלכלית והאסטרטגית המרכזית של איראן, מצטרפת כעת לעמדה האמריקנית בנושא הגרעין האיראני - צעד שעשוי להפעיל לחץ כבד על טהראן.

הנשיאים גם הדגישו את הצורך לבנות על ההתקדמות בסיום זרימת חומרי הפנטניל לארצות הברית, כמו גם להגדלת הרכישות הסיניות של תוצרת חקלאית אמריקאית, על פי ההודעה.