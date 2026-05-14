לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עסקו הלילה (חמישי) בפעילות מבצעית ממוקדת שסיכלה איום טרור משמעתי. בהכוונה מודיעינית של אח"מ מג"ב עוטף ירושלים, הגיעו הכוחות לכפר אל-ג'יב שבחטיבת בנימין, הסמוך לירושלים, לאחר שהתקבל מידע על חשוד המחזיק מטעני נפץ מאולתרים מוכנים להפעלה.

הפעילות התבצעה בתיאום מלא עם גורמי המודיעין, כאשר הלוחמים נערכו למבצע מורכב הכולל חדירה לכפר, איתור החשוד ונטרול האיום. הכוחות כללו לוחמי מג"ב, רחפנים לסיוע אווירי, כלבן לאיתור חומרי נפץ וחבלני משטרת ישראל שהוכשרו לטיפול במטענים מסוכנים.

חמישה מטענים מוכנים לשימוש מיידי

הלוחמים סגרו על המבנה שבו שהה החשוד ועצרו אותו במהירות. במהלך החיפוש שנערך במקום, התגלה ממצא מדאיג במיוחד: 14 מטעני צינור, כאשר חמישה מהם היו מוכנים לשימוש מיידי - כלומר, היו יכולים לשמש לביצוע פיגוע בכל רגע. תשעה מטענים נוספים נמצאו לצד חומר נפץ שהוחזק בנפרד, ככל הנראה בהמתנה להרכבה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, מדובר בממצא משמעותי שמעיד על כוונה ברורה לבצע פיגוע. המטענים מסוג זה משמשים בדרך כלל להטלה לעבר כוחות ביטחון או כלי רכב של אזרחים, ויכולים לגרום לנפגעים רבים ולנזק כבד.

השמדת המטענים בשטח

לאחר איתור המטענים, פעלו חבלני משטרת ישראל בזירה והשמידו את כלל המטענים במקום. ההשמדה בוצעה בשטח מטעמי בטיחות, כדי למנוע כל סיכון בהעברת החומרים המסוכנים. הפעולה החבלנית נמשכה זמן ממושך, כאשר הכוחות דאגו לפנות את האזור ולוודא שאין סכנה לתושבים.

החשוד, תושב רמאללה בן 29, נעצר והועבר לחקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. החוקרים בוחנים את הקשרים של החשוד, מקור המטענים וחומרי הנפץ, והאם תכנן לבצע פיגוע בעצמו או להעביר את המטענים לגורמים אחרים.

כפר אל-ג'יב - נקודה חמה ביטחונית

כפר אל-ג'יב, הממוקם בחטיבת בנימין בסמוך לירושלים, נחשב לנקודה רגישה מבחינה ביטחונית. הכפר נמצא בקרבה לצירים מרכזיים ולישובים יהודיים, ובשנים האחרונות נרשמו בו מספר אירועים ביטחוניים. המיקום הגיאוגרפי של הכפר הופך אותו לבסיס פוטנציאלי לפעילות טרור המכוונת כלפי נוסעים בדרכים ותושבי האזור.

פעילות זו מצטרפת לשורת מבצעים משמעותיים שמבצעים כוחות מג"ב עוטף ירושלים בשיתוף עם גורמי המודיעין. רק לפני מספר חודשים נעצרו פעילי חמאס בעוטף ירושלים במסגרת פעילות אכיפה כלכלית שחשפה רשת מימון טרור. במקרים אחרים תפסו הכוחות כלי נשק, חומרי נפץ וחשודים שתכננו לבצע פיגועים.

במשטרה מדגישים כי הפעילות המודיעינית המתמשכת והשיתוף פעולה ההדוק בין כוחות מג"ב לבין גורמי המודיעין מאפשרים סיכול איומי טרור עוד בשלב התכנון. "אנו ממשיכים לפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע באזרחי ישראל", נמסר מדוברות המשטרה.