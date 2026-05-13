חמישה רכבים הותקפו בלבנון בפחות משעה • תקיפות בעומק חריג

כלי תקשורת בלבנון דיווחו היום (רביעי) על גל תקיפות אווירי נרחב ויוצא דופן, במהלכו הותקפו חמישה כלי רכב שונים בפחות משעה במספר מרחבים. חלק מהתקיפות בוצעו בעומק חריג, במרחק של כעשרים ק"מ בלבד מדרום לביירות.

התקיפה הראשונה בוצעה על הכביש המהיר בין ביירות לג'יא בכיוון דרום. על פי הדיווחים בלבנון, הרכב שהותקף היה עמוס בסחורה, וגורמים מקומיים טענו כי מדובר ב"סיוע הומניטרי". בלבנון דיווחו על שני מחוסלים בתקיפה זו.

זמן קצר לאחר מכן דווח על תקיפה נוספת של רכב פרטי שנסע על אותו כביש לכיוון דרום לבנון. גם תקיפה זו בוצעה במרחק של כעשרים ק"מ בלבד משדה התעופה של ביירות. כלי תקשורת בלבנון מסרו על שלושה מחוסלים בתקיפה.

במקביל לתקיפות על הכביש המהיר, התקבלו דיווחים על נפגעים בתקיפת רכב באזור א-נאקורה בדרום לבנון, בגזרה המערבית הסמוכה לגבול עם ישראל. כמו כן דווח על רכב נוסף שהותקף על ידי כטב"מ בכפר דיר עאמצ בדרום לבנון.