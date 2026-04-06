שיגורים מאיראן לעבר הדרום והצפון | פגיעה ישירה בעיר חיפה, במד"א דיווחו על פצוע קשה, כמה פצועים קל ונפגעי חרדה | חיפושים נרחבים של כוחות רבים אחר זוג מבוגר, בנם בן ה-40 ומטפלת | מפכ"ל המשטרה בזירה: "נבדקת האפשרות שראש הנפץ לא התפוצץ"| טראמפ: אם איראן לא יעשו עסקה - הלך עליהם | עדכונים (חדשות)
לאורך הלילה צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון | בין היתר הותקפו מפקדות בהן מפקדה של 'כוח רדואן', מפקדה של מטה המודיעין בחיזבאללה ומפקדה של מחבלי חיזבאללה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור' | צפו (צבא)
כוחות אוגדה 91 זיהו וחיסלו חוליית מחבלים שפרקו אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל - והם חוסלו מיד | כוחות חטיבה 401, זיהו שני מחבלים לאחר שירו ירי רקטי לעבר כוחות צה"ל - וגם הם חוסלו | צפו בתיעוד המיוחד מדרום לבנון (צבא)