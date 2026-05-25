ברקע שורת ההפרות של חיזבאללה עם שיגור להקות רחפנים ואף פגיעה ביישובים צמודי גדר, צה"ל מפרסם לפני שעה קלה (שני) אזהרה חריגה לתושבי לבנון, לפיה בשעות הקרובות יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה.

בהודעת צה"ל נכתב כי "בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה.

אנו קוראים לתושבים אשר מבניהם יסומנו באדום במפות שעתידות להתפרסם, צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם, למען שלומכם עליכם לפנות מייד את בתיכם. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו".

כפי שדיווחנו, מהבוקר שלושה רחפני חיזבאללה ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל. אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, נזק רב נגרם לגג הבית. אתמול 30 (!) רחפני נפץ התפוצצו באזור גבול לבנון רק בשעות הבוקר.

ישראל מתמודדת עם איום הרחפנים מאז הפסקת האש, והבוקר הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 של עוצבת 'עקבות הברזל' (401), נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מדובר בחלל ה-11 מתחילת הפסקת האש, והשביעי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ - שישה חיילים ואזרח.