מינוי בכיר במשרד הביטחון: עו"ד יוראי מצלאוי לראש המט"ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את עו"ד יוראי מצלאוי לתפקיד ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, בהתאם להמלצת ועדת האיתור. המינוי, הכפוף לאישור הממשלה, מהווה צעד משמעותי בחיזוק המאבק הכלכלי נגד ארגוני הטרור והמימון שלהם.

מצלאוי, המשמש כיום כסגן בכיר למנהל הכללי ומנהל אגף אסטרטגיה לאומית במשרד האוצר, הוביל בשנים האחרונות מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בתחומי המלחמה הכלכלית בטרור, הכלכלה הפלסטינית, המאבק בהון השחור ובפשיעה הכלכלית, מימון טרור ורגולציה כלכלית. כידוע, התפקיד החדש יאפשר לו להמשיך ולהוביל את המאבק הכלכלי מול ארגוני הטרור ברמה הלאומית.

מהלכים אסטרטגיים במלחמה הכלכלית

במסגרת תפקידו הנוכחי במשרד האוצר, הוביל מצלאוי סוגיות מרכזיות בזירה הכלכלית-ביטחונית. בין היתר, הוא עמד בראש מהלכים של הסכמי שיפוי, סיוע הומניטרי, חילוט כספי טרור באזור יהודה ושומרון, סגירת חשבונות חמאס בבנקים פלסטינים, הקפאת והעברת כספי הסילוקין, וביקורות בינלאומיות של FATF.

בנוסף, מצלאוי טיפל בסוגיות רגישות כגון גביית חוב חברת החשמל מהרשות הפלסטינית, קיזוז משכורות מחבלים והסדרת ממשקי כלכלה-ביטחון. על פי הנמסר, הוא גם מוביל את צוות הדיגיטציה הלאומי למאבק בהון השחור ומימון טרור, העוסק בפיתוח תשתיות לשיתוף מידע בין גופי המדינה.

ניסיון עשיר בפרקליטות ובמגזר הציבורי

קודם לכן שימש מצלאוי כסגן בכיר ליו"ר מטה התכנון הלאומי. לפני כן, במשך למעלה מעשור, שימש בפרקליטות המדינה ובפרקליטות המחוז בתפקידים שונים, ובכלל זאת כראש צוות פרקליטים במחלקה הכלכלית, שם טיפל בתיקים מורכבים בתחומי הפשיעה הכלכלית, עבירות פיננסיות ושחיתות שלטונית.

מצלאוי הוא בוגר תואר ראשון במשפטים בהצטיינות יתרה מהמרכז האקדמי שערי משפט, מוסמך במשפטים מהאוניברסיטה העברית, דוקטורנט בתחום המשפט הכלכלי באוניברסיטה העברית, ובעל רישיון עריכת דין. הרקע המקצועי הרחב שלו בתחומי המשפט הכלכלי והפלילי צפוי לסייע לו בתפקידו החדש.

תודה לממלא המקום והברכות למתמנה

שר הביטחון כ"ץ הודה לדן כרמל, סגן ראש המט"ל וראש היחידה האופרטיבית, שכיהן כממלא מקום ראש המט"ל בחודשים האחרונים. כרמל הוביל את הפעילות המבצעית של המטה בתקופה רגישה ומורכבת, תוך המשך המאבק הכלכלי נגד ארגוני הטרור.

שר הביטחון איחל בהצלחה ליוראי מצלאוי לקראת כניסתו הצפויה לתפקיד, תוך הדגשת חשיבות המשך המאבק הכלכלי בטרור כחלק בלתי נפרד מהמערכה הביטחונית הכוללת. המינוי צפוי להתאשר בישיבת הממשלה הקרובה, ולאחר מכן יוכל מצלאוי להיכנס לתפקידו באופן רשמי.