דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
הותר לפרסום עם צאת החג: לוחם חטיבת גולני, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל מבית שאן, נפל בקרב קשה בדרום לבנון. באירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים באורחים שונים שפונו להמשך טיפול רפואי בבתי החולים (צבא וביטחון)
מלחמה בצפון: כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית נגד חיזבאללה. לפי דיווח דובר צה"ל, הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו פירים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים (צבא וביטחון)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
לוחמי חטיבת המילואים 8, בפיקוד אוגדה 91, פועלים בשעות האחרונות בעומק דרום לבנון. הכוחות חיסלו עשרות מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים והשמידו תשתיות טרור אסטרטגיות במטרה להרחיב את מרחב האבטחה ולהבטיח את שובם של תושבי הצפון | צפו (צבא וביטחון)
יד ארוכה ומדויקת: חיל האוויר חיסל אתמול בלב איראן את מהדי ופאא'י, ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של 'כוח קדס'. רב-המרצחים, שהקים במשך 20 שנה את רשת המנהרות ומחסני הנשק האסטרטגיים של חיזבאללה ומשטר אסד, חוסל במבצע מודיעיני מבריק (צבא וביטחון)
בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
בשורות קשות מהחזית הצפונית: ארבעה לוחמים מיחידת העילית של הנח"ל נהרגו בהיתקלות עקובה מדם בדרום לבנון. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה מהגיבורים – סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן ואיתו סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל, השם יקום דמם (צבא וביטחון)
בתום חקירה משותפת של השב"כ וימ"ר ת"א, יוגש היום כתב אישום חמור נגד מחבל תושב ג'ת בגין ניסיון רצח על רקע לאומני. המחבל ארב ליו"ר המועצה הדתית, עו"ד גדליהו בן שמעון, ודקר אותו באכזריות בפלג גופו העליון לפני כשלושה שבועות| "מעשה טרור מתוכנן" (חרדים)
שר הביטחון חתם על צו נגד "האיש העשיר באיראן" ופלטפורמות הקריפטו שלו בשל מימון משמרות המהפכה, כך לפי דיווח בישראל | המטרה היא חסימת נכסים והשחרת רשתות הלבנת הון נגד האיש שבעבר נגזר עליו באיראן עונש מוות, וכיום מסייע למשמרות המהפכה (חדשות)
מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)
המערכה מול איראן אינה עוד סבב לחימה, אלא מאבק טוטאלי בין עולמות | מחשיפת רשתות הפשיעה הגלובליות ועד לדרמת המוקשים במצר הורמוז: איך טהרן חונקת את עורקי הסחר העולמיים ומקריבה את עתידה בשם מלחמת דת להשמדת "המודל היהודי" | סקירת ביניים מיוחדת (מגזין כיכר)