מבנה אונר"א ברפיח ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

חשיפה נוספת מגיעה מארצות הברית: 101 עובדים נוספים של סוכנות אונר"א - ארגון הסיוע של האו"ם לפלסטינים - זוהו כחיילי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור של 7 באוקטובר. הממצאים, שהתקבלו מחקירה של משרד המפקח הכללי של הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי (USAID), מגלים כי בין המעורבים נמצאים מנהלי בתי ספר, מורים, אנשי ביטחון ואנשי מקצוע רפואיים.

על פי הדו"ח שהועבר למחלקת המדינה האמריקנית והגיע לאתר החדשות "וושינגטון פרי ביקון", המפקח הכללי קבע כי כל 101 העובדים - בעבר ובהווה - יוכנסו לרשימה שחורה ממשלתית שתמנע מהם להשתתף בכל פרויקט של סיוע חוץ אמריקני למשך עשר שנים. החקירה, שכונתה "מבצע עצור את הקרוסלה", ממשיכה לחשוף את עומק החדירה של חמאס לתוך מבני אונר"א. מורים שהיו מפקדי פלוגות ומחלקות הפרטים המתגלים מהחקירה מצמררים: סגן מנהל בית ספר של אונר"א שימש כסגן מפקד פלוגה בגדודי עז א-דין אל-קאסם של חמאס. סגן מנהל נוסף כיהן כמפקד כיתה בחטיבת חאן יונס. מורה למתמטיקה ומחשבים התגלה כבעל קשרים לחוליית מודיעין של אל-קאסם, בעוד מדריך אחר היה בעל "מומחיות כצלף עבור חמאס". דרמה בשמי אירופה: טורקיה שיבשה את המטוסים של שרי ההגנה אליהו לוי | 11:55 אחד המקרים המזעזעים ביותר הוא של מורה שכיהן כ"חייל חמאס עם פקודות להביא שני טילי נ"ט למיקום שנקבע מראש במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר". סגן מנהל נוסף בבית ספר של אונר"א שימש כ"מפקד מחלקה בגדוד נוסייראת של חמאס עם תחומי אחריות בתחום התקשורת ב-7 באוקטובר".

מחבלי חמאס פושטים לכיוון ישראל בדרך לטבח שמחת תורה ( צילום: יוסף מוחמד/FLASH90 )

1,500 חשודים נוספים בחקירה

החקירה האמריקנית, שדווח עליה לראשונה בשבוע שעבר, צפויה לבדוק לפחות 1,500 אנשים המקושרים לאונר"א וחשודים בקשרי טרור. עד כה, החקירה הובילה להכנסתם לרשימה השחורה של 108 אנשים בשל "השתתפותם ב-7 באוקטובר ו/או היותם בעלי זיקה לחמאס". המפקח הכללי של USAID מסר כי הפניות נוספות צפויות בעתיד, "כמו גם הפניות פליליות פוטנציאליות למשרד המשפטים".

הרשימה השחורה הפדרלית מבטיחה שכל האנשים שזוהו על ידי המפקח הכללי ימנעו מלעבור מאונר"א לסוכנויות סיוע אחרות שעשויות להיות מעורבות בפרויקטים לשיקום עזה. בעוד החקירה נמשכת, מספר ארגונים של האו"ם כבר ניסו להערים קשיים ולעכב את עבודתו של המפקח הכללי.

דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, אמר כי הממצאים היו צפויים. "לרוע המזל, אין זה מפתיע שעוד 100 עובדי אונר"א נקבעו כמעורבים במתקפה הברברית של ה-7 באוקטובר", מסר פיגוט. "הנשיא טראמפ והמזכיר רוביו הצהירו פעם אחר פעם ששום מימון ממחלקת המדינה לא יועבר לאונר"א, שחדורה לחלוטין על ידי חמאס ותומכי טרור".

"חברת-בת של חמאס"

מקור במחלקת המדינה המעורה בחקירה אמר כי החוקרים מגלים כמויות חסרות תקדים של ראיות המאשרות את מערכת היחסים ההדוקה של אונר"א עם חמאס. "הכמות העצומה של פקידים הקשורים לפעילות טרור היא מזעזעת ובלתי מקובלת", אמר פקיד בכיר במחלקת המדינה. "החקירה הזו מאמתת את המדיניות של המזכיר רוביו לפיה אונר"א היא חברת-בת של חמאס ואינה צריכה להיות חלק מעתידה של עזה".

ככל שחקירת המפקח הכללי מתפתחת, ממשל טראמפ והקונגרס שוקלים מספר צעדי ענישה חדשים שעשויים לכלול את שלילת החסינות הדיפלומטית של אונר"א לפי החוק האמריקני, חשיפתה לתביעות משפטיות מצד נפגעי טרור, והגדרת ארגון הסיוע במלואו כארגון טרור זר. הדיונים תפסו תאוצה בשבועות האחרונים.

"התיקים של המפקח הכללי של USAID, המגיעים בהמוניהם, מאמתים את מערכת היחסים הברורה של 'חברת-אם וחברת-בת' בין אונר"א לחמאס בעזה", אמר בשבוע שעבר פקיד בכיר במחלקת המדינה. "אלמלא הייתה אונר"א ארגון של האו"ם, אין ספק שהיא הייתה מתמודדת עם סנקציות טרור על סמך מה שהמפקח הכללי של USAID חשף".

ישראל טוענת כבר 20 שנה כי אונר"א - זרוע של האו"ם בת 76 שנה שהוקמה אך ורק כדי לספק סיוע לפלסטינים - חדורה לחלוטין על ידי חמאס. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" נחשפו ממצאים חמורים נוספים, כולל אחסון אמצעי לחימה בשקי סיוע הומניטרי ושימוש בתשתיות של אונר"א לצורכי טרור.