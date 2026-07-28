אחרית הימים? יש פרט אחד שבלט במיוחד בפגישת נתניהו-טראמפ

פרט מעניין בולט בפגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן: לצד נתניהו ישבו ארבעה מבכירי המשלחת הישראלית, כולם חובשי כיפה.

מדובר בשגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, ראש המל״ל (המטה לביטחון לאומי) שמואל בן עזרא, מזכיר הממשלה יוסי פוקס וראש הסגל עידו נורדן. מדובר בארבעה מהאנשים הקרובים ביותר לנתניהו, המלווים אותו בניהול המגעים המדיניים והביטחוניים ובקשר השוטף עם הממשל האמריקני.

הארבעה ממלאים תפקידים מרכזיים בלשכת ראש הממשלה: לייטר אמון על הקשר המדיני עם וושינגטון, ראש המל”ל מרכז את עבודת המטה הביטחונית והמדינית, מזכיר הממשלה יוסי פוקס מרכז את עבודת הממשלה, וראש הסגל עידו נורדן מנהל את לשכת ראש הממשלה.

מאז שרון דרמר עזב את לשכת ראש הממשלה, ממלאים בכירים אלו תפקיד קריטי בקשר שבין ירושלים לוושינגטון וממשל טראמפ.

מולם, בצד האמריקני של שולחן הדיונים, ישבו לצד הנשיא טראמפ כמה מהדמויות הבולטות בממשלו, ובהן סגן הנשיא ג’יי. די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף.

התמונה שצולמה בבית הלבן המחישה לא רק את ההרכב הבכיר של שתי המשלחות, אלא גם פרט יוצא דופן בצד הישראלי - נוכחותם של ארבעה בכירים חובשי כיפה סביב שולחן הדיונים, מראה שעורר עניין בקרב רבים בעולם היהודי שצפו בפגישה הדרמטית.