פרופ' אביחי מנדלבליט, שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה בין השנים 2016-2022, מונה השבוע לתפקיד דיקן הפקולטה למשפטים באקדמית רמת גן. המינוי מגיע כשנתיים לאחר סיום כהונתו הסוערת כיועמ"ש, תקופה שהותירה חותם עמוק על הזירה הפוליטית והמשפטית בישראל.

הפקולטה החדשה, שהושקה לאחרונה בעקבות קבלת אישור המועצה להשכלה גבוהה, צפויה להיות בהובלתו של מנדלבליט במסגרת תפקידו החדש. על פי ההודעה, הוא יפעל לפתח ולהעשיר את תוכניות הלימוד ולחזק את הקשר בין האקדמיה לעולם המשפט והעשייה הציבורית.

מהפרקליטות הצבאית לאקדמיה

מנדלבליט, בן 61, בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני ודוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בנושא "לוחמה משפטית ומדינת ישראל, ניסיון העבר ומבט לעתיד". את דרכו המקצועית החל בפרקליטות הצבאית, שבה שירת 26 שנים וכיהן בתפקידים בכירים, כולל פרקליט צבאי ראשי בדרגת אלוף.

לאחר פרישתו מצה"ל בשנת 2011 הצטרף למכון למחקרי ביטחון לאומי כחוקר בכיר. בשנת 2013 מינה אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו למזכיר הממשלה, ובשנת 2016 מונה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה - תפקיד שכיהן בו עד שנת 2022 בתקופה מהסוערות בתולדות המדינה.

עד לאחרונה שימש מנדלבליט דיקן בית הספר למשפטים במרכז למשפט ועסקים. לאחר סיום כהונתו כיועמ"ש שב לעולם האקדמי והצטרף גם לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

"שליחות חינוכית ואקדמית"

עם כניסתו לתפקיד החדש מסר מנדלבליט: "אני רואה בהצטרפותי לאקדמית רמת גן שליחות חינוכית ואקדמית. הכשרת דור העתיד של המשפטנים מחייבת שילוב בין מצוינות אקדמית, חשיבה ביקורתית, ערכים והיכרות עמוקה עם האתגרים המשפטיים והציבוריים של מדינת ישראל".

מנדלבליט הוסיף כי הוא מצפה לעבוד עם הסגל והסטודנטים ולהמשיך לחזק את מעמדה של הפקולטה. לפי הדברים שנמסרו, הוא בחר לקחת חלק בבנייה ובפיתוח של פקולטה חדשה למשפטים יחד עם נשיא המכללה, פרופ' מוחמד ותד.

פרופ' ותד בירך על המינוי ואמר כי מנדלבליט מביא עמו "ניסיון ציבורי ומשפטי ראשון במעלה לצד יושרה וערכיות". לדבריו, בהובלתו צפויה הפקולטה לשאוף להיות בחזית החינוך המשפטי ולהכשיר עורכי דין ברמה גבוהה.

רקע פוליטי סוער

כהונתו של מנדלבליט כיועמ"ש הייתה אחת הסוערות בתולדות התפקיד. במהלך השנים האחרונות הוגשה נגדו תלונה למשטרה בחשד למתן תצהיר שקר, לאחר פרסום פרוטוקולים בהם הביע ספק בהאשמות נגד ראש הממשלה נתניהו. בפרוטוקולים אמר בין השאר: "על דברים כאלה מלפני 10 שנים אני לא פותח חקירה פלילית מול ראש ממשלה".

בחודשים האחרונים, לאחר סיום כהונתו, עברה הכנסת חוק להגבלת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 51 מתנגדים. החוק קובע כי הממשלה תוכל לדחות את חוות דעת היועמ"ש, לקחת ייצוג נפרד בבג"ץ, ואף לאסור עליה להופיע בבית המשפט כדי לטעון נגד עמדת הממשלה.

המעבר של מנדלבליט לעולם האקדמי מסמל סיום סופי של פרק סוער בקריירה הציבורית שלו ופתיחת פרק חדש בהכשרת דור העתיד של המשפטנים בישראל.