יו"ר דגל התורה חה"כ משה גפני ( צילום: כיכר השבת )

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הציב הבוקר (שלישי) תנאים ברורים ונחרצים לכל קואליציה עתידית, כאשר במרכזם עומדת דרישה להעברה מיידית של חוק תלמידי הישיבות. בראיון מקיף לעיתון 'יתד נאמן' במסגרת סיכום הכנסת ה-25, הבהיר גפני כי "לא נהיה בקואליציה שלא תבצע את הדברים החשובים לנו לאלתר".

"אם ניכנס לקואליציה כלשהי, לפי מה שגדולי התורה יחליטו, הנושא המרכזי בתוך הסכם קואליציוני יהיה בימים הראשונים של הקמת הממשלה", הדגיש יו"ר ועדת הכספים. "לא נחכה חודש, חודשיים, חצי שנה או ארבע שנים. אנחנו לא נהיה בקואליציה שלא תבצע את הדברים החשובים לנו לאלתר, ובראשם הנושא של תלמידי ישיבות. זה יהיה הדבר הראשון". ביקורת חריפה על ניהול הרפורמה המשפטית גפני התייחס בחריפות לאופן שבו נוהלה הרפורמה המשפטית בקדנציה הנוכחית. "ניסו להביא את הרפורמה המשפטית ולהעביר אותה בבת אחת ובשבוע אחד. זאת הייתה שגיאה", ציין. לדבריו, היה צריך להביא את הרפורמה בצורה מדורגת ונורמלית, כך שהדברים יתקבלו על הדעת. סיפורו של 'עריק': טיול ראשון מאז פטירת האם - "ואני לא יכול לטוס" חיים כהן | 27.07.26 1 הגבס על הרגל לא עזר לו: הגנב שהפך למפורסם - נתפס ישראל גרוס | 27.07.26 כאשר נשאל על הטענה שהיה צריך קודם לחוקק את פסקת ההתגברות כדי לתת חסינות לחוקים מפני בג"ץ, השיב גפני: "היה צריך לעשות את זה בהדרגה. להביא את הנושא החשוב והמרכזי בשבוע אחד, ובימים אחרים להביא נושאים נוספים שקשורים לעניין". לעומת זאת, הוא הדגיש, את הנושאים החשובים לציבור החרדי היה צריך להביא מיד בהתחלה.

עיתון 'יתד נאמן', אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

דרישה להפסיק את המעצרים

גפני התייחס גם לנושא מעצרי תלמידי הישיבות שהתעצם בשבועות האחרונים. "אני לא מקבל את זה. אני חושב שחובה להביא תיקון לחוק", הצהיר. לדבריו, המעצרים לא מביאים חיילים והם עושים נזק עצום גם למערכת התורנית וגם מזיקים ופוגעים במערכת הצבאית.

"זה מעמיד ציבור שלם שמאמין באמונה שלמה שבלעדי לומדי התורה המדינה לא תוכל להמשיך להתקיים", הסביר גפני. הוא הוסיף כי כנראה שזו היום 'אווירת המפקד' - כל מי שיפגע יותר בלומדי תורה ובחינוך התורני, יהיה יותר אהוד ויתחשבו יותר בדעתו. "ואת הדבר הזה צריך להפסיק", הדגיש.

"לא תקום קואליציה כשאנחנו בחוץ"

כאשר נשאל על האפשרות של ממשלה רחבה בלי חרדים, ואפילו רוטציה בין איזנקוט לנתניהו כשהחרדים בחוץ, השיב גפני בביטחון: "אני מעריך שבכל קונסטלציה וקואליציה שלא תהיה, כל צד ירצה שאנחנו נהיה בצד שלו. אנחנו הקבוצה הכי נוחה והכי נורמלית, בלי השתגעויות שיש לאחרים".

"אני מעריך שבסופו של דבר לא תקום קואליציה כשאנחנו נהיה בחוץ", הוסיף יו"ר דגל התורה. "ואם נהיה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ואני מקווה שיהיה בסדר. אבל בראייה ריאלית, אני חושב שמי שיצטרך קואליציה ירצה אותנו מהראשונים, וכפי שאמרתי קודם - אלה יהיו התנאים שלנו".

יחס לציונות הדתית כמו למפלגה חילונית

בסיום הראיון נשאל גפני על המשך שיתוף הפעולה עם הציונות הדתית, על רקע המתחים האחרונים בקואליציה. תשובתו הייתה תמציתית וברורה: "לציונות הדתית אנחנו מתייחסים כמו שאנחנו מתייחסים לכל מפלגה חילונית אחרת".