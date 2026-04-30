דגל התורה היא מפלגה חרדית ליטאית המהווה חלק ממפלגת יהדות התורה המאוחדת, יחד עם אגודת ישראל. המפלגה מייצגת את הציבור החרדי הליטאי בישראל ופועלת תחת הנהגתם הרוחנית של גדולי התורה הליטאיים. בראש המפלגה עומד חבר הכנסת משה גפני, והיא פועלת בהתאם להנחיות ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש. המפלגה מתמקדת בשמירה על אורח החיים התורני, הגנה על מעמד לומדי התורה, וקידום האינטרסים של הציבור החרדי הליטאי במערכת הפוליטית הישראלית.

בתקופה האחרונה עומדת דגל התורה במרכז הזירה הפוליטית בעיקר סביב משבר חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. המפלגה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים בניסיון לאזן בין שותפות בקואליציה לבין שמירה על עקרונותיה הבסיסיים. ראש הישיבה הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של המפלגה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, לאחר שנים של עיכובים ודחיות מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו והקואליציה בנושא חקיקת חוק הגיוס. המפלגה מתמודדת עם דילמות קשות בין הצורך להגן על לומדי התורה לבין השמירה על יציבות הקואליציה.

המפלגה פועלת במסגרת יהדות התורה המאוחדת, אך שומרת על זהותה הייחודית והנהגתה העצמאית. היחסים בין דגל התורה לבין אגודת ישראל, השותפה במפלגה המאוחדת, עוברים תקופות של שיתוף פעולה לצד מתחים פנימיים. בסוגיות מרכזיות כמו חוק הגיוס, התקציב, והרכב הממשלה, שתי הסיעות נדרשות לתאם עמדות ולפעול במשותף, אך לעיתים מתגלים חילוקי דעות בגישה ובאסטרטגיה הפוליטית.

חברי הכנסת של דגל התורה כוללים דמויות מרכזיות בפוליטיקה החרדית: משה גפני המכהן כיו"ר הסיעה, אורי מקלב המשמש כסגן שר, יעקב אשר יו"ר ועדת הפנים, ומשה רוט. חברי הכנסת פועלים בהתאם להנחיות גדולי התורה ומקיימים התייעצויות תכופות עם ראשי הישיבות בסוגיות מרכזיות. המפלגה שומרת על קשר הדוק עם ההנהגה הרוחנית ומקפידה לפעול על פי הוראותיה בכל נושא מהותי.

בתחום התקציבי, דגל התורה פועלת להבטחת משאבים למוסדות החינוך החרדיים, ישיבות, כוללים, ומוסדות תורניים. המפלגה מתמודדת עם ביקורת ציבורית על הקצאת תקציבים למגזר החרדי, אך ממשיכה לפעול למען הבטחת התנאים המאפשרים את המשך לימוד התורה. בשנים האחרונות התעוררו מחלוקות סביב העברת כספים לחינוך החרדי, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה פנו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לבחון את חוקיות ההקצאות.

המפלגה מתמודדת עם אתגרים פנימיים הנוגעים להסכמי רוטציה ושיבוץ נציגים בכנסת. מתחים בין דגל התורה לאגודת ישראל סביב יישום הסכמי הרוטציה הובילו למשברים פנימיים, כאשר דגל התורה דרשה מאגודת ישראל לכבד את ההסכמים ולאפשר את החלפת הנציגים בהתאם למוסכם. סוגיות אלו משקפות את המורכבות של השותפות בין שתי הסיעות במסגרת יהדות התורה המאוחדת.

בזירה המוניציפלית, דגל התורה פעילה בערים החרדיות ומשפיעה על מינוי ראשי ערים, מנכ"לי עיריות, ומועצות דתיות. המפלגה מעורבת בניהול שירותי הדת, החינוך, והרווחה בערים החרדיות, ופועלת לשמירה על האופי החרדי של הערים. יחסי הכוחות בין דגל התורה לש"ס בערים כמו ירושלים ובני ברק משפיעים על חלוקת התפקידים והסמכויות ברשויות המקומיות.

המפלגה שומרת על קשרים עם ראש הממשלה נתניהו, אך מתמודדת עם אכזבות מחוסר התקדמות בנושאים חיוניים למגזר החרדי. ההנהגה הרוחנית של דגל התורה הבהירה כי המפלגה אינה מחויבת לנתניהו יותר, לאחר שנים בהן לא עמד בהתחייבויותיו בנושא חוק הגיוס. המתח בין הצורך לשמור על יציבות הקואליציה לבין הדרישה להגן על לומדי התורה מהווה אתגר מרכזי עבור המפלגה בתקופה הנוכחית.