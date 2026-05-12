המערכת הפוליטית הישראלית נכנסה היום (רביעי) לשלב מסוכן במיוחד, כאשר מפלגת "יש עתיד" הניחה רשמית על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. המהלך, שצפוי לעלות לדיון כבר בשבוע הבא, מגיע בעיתוי קריטי - בדיוק כאשר הקואליציה שרויה במשבר חריף סביב חוק הגיוס, והאמון בין ההנהגה החרדית לראש הממשלה נתניהו התפורר כליל.

על רקע זה, בחר ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר, להפנות ביקורת חריפה במיוחד כלפי שותפיו לשעבר בקואליציה. "אמרתי לכם כבר לפני עשרה חודשים שחילופי הגברי בוועדה לא ישנו דבר", תקף אדלשטיין, תוך שהוא מייחס להדחתו מיו"ר ועדת חוץ וביטחון את קבורתה הסופית של חקיקת חוק הגיוס. "הציבור מבין מי נלחם למען המשרתים" אדלשטיין, שהודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון לאחר שהצביע בעד הצעת חוק הריבונות ביהודה ושומרון בניגוד לעמדת סיעתו, הבהיר כי לדעתו הציבור בישראל מבין כעת מי פעל באמת למען המשרתים ומי פעל משיקולים פוליטיים צרים. "גאוותי הגדולה היא על כך שמנעתי את חוק ההשתמטות", הצהיר, תוך שהוא מתחייב להמשיך ולהיאבק למען חוק גיוס הוגן גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון. האופוזיציה דורשת הצבעה מחר על פיזור הכנסת • החרדים: ההחלטה תתקבל ברגע האחרון משה כץ | 17:18 פרסום ראשון: הסירוב של הח"כים החרדים להצעה שיכלה לפתור את משבר הגיוס אריה רוזן | 16:58 בתגובה להדחתו מהוועדה, מסר אדלשטיין: "אם כל חטאי היה שעמדתי לימין ארץ ישראל והצבעתי בעד החלת ריבונות ביו"ש, אז אני גאה על כך. בדיוק כפי שאני גאה על כך שמנעתי השתמטות ואני נלחם למען גיוס חרדים אמיתי". הוא הוסיף כי "גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון אמשיך להיאבק למען גיוס שוויוני ולמען ארץ ישראל".

האשמות חריפות: "פוליטיקה על גב המילואימניקים"

בביקורת נדירה בחריפותה, האשים אדלשטיין את ההנהגה החרדית בחוסר רצון מופגן להגיע לפתרון סוגיית הגיוס, גם במחיר של הפלת ממשלת ימין. כזכור, בחודשים האחרונים נכשלו ניסיונות חקיקת חוק הגיוס, כאשר נתניהו התחייב לראשי הסיעות החרדיות כי נוסח החוק יוגש להם, אך העיכובים הדרמטיים הובילו לדחיית החקיקה. "צריך להודות, לא יהיה חוק גיוס בכנסת הנוכחית. נכשלנו", אמר בכיר חרדי בכנסת באותה עת.

אדלשטיין טען כי ההנהגה החרדית מעדיפה להפיל את הממשלה על פני קידום חוק גיוס שיחייב את בני הישיבות בשירות צבאי או לאומי. לדבריו, מדובר ב"פוליטיקה זולה" שמתנהלת על גב המילואימניקים והחיילים המשרתים. הוא הבהיר כי ימשיך להיאבק למען חוק גיוס הוגן, בניגוד למהלכים אותם הוא מגדיר כפוליטיים.

ציר דגל-ש"ס: חזית אחידה מול הליכוד

למרות הניסיונות לייצר טריז בין המפלגות החרדיות, מתברר כי קיימת אחדות דעים מלאה בין 'דגל התורה' לש"ס. שתי המפלגות פועלות בתיאום מוחלט סביב מעמדם של בני הישיבות, ורואות בעין אחת את אי-יכולתו של נתניהו לעמוד בהתחייבויותיו. כפי שפורסם בבבלי, השבר הזה הוא שסלל את הדרך להוראת הפירוק הדרמטית של הגר"ד לנדו, שקבע כי "המושג גוש אינו קיים יותר".

על פי הנמסר מהכינוס הדרמטי של חברי הכנסת של 'דגל התורה', הגר"ד לנדו שליט"א הבהיר לנציגי המפלגה כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "אין לנו אמון יותר בנתניהו" - הצהרה ששומטת את הקרקע תחת היציבות השלטונית של הליכוד.

הספירה לאחור לבחירות החלה

ההצטלבות בין הצעת החוק של "יש עתיד" לבין אובדן התמיכה החרדית בנתניהו מעמידה את הממשלה בפני מבוי סתום. כאשר חברי כנסת מרכזיים בליכוד כמו אדלשטיין תוקפים את ההנהגה החרדית בגלוי, היכולת של הקואליציה לשרוד את ההצבעה בשבוע הבא מוטלת בספק רב.

המערכת הפוליטית כולה נערכת כעת ליום שאחרי, כששאלת הגיוס הופכת לנושא המרכזי של מערכת הבחירות הצפויה. המשמעות המיידית של ההנחיה של הגר"ד לנדו היא שכל הצבעה בכנסת תיבחן מעתה על פי השיקול של "מה שטוב ליהדות החרדית" בלבד, ללא התחשבות בשיקולים קואליציוניים או פוליטיים רחבים יותר.

יצוין כי התקפותיו של אדלשטיין מגיעות בעיתוי שבו הקואליציה ממילא שרויה במשבר עמוק. כפי שדיווחנו, ההחלטה הדרמטית של הגר"ד לנדו מסמנת את קריסת הברית הפוליטית הממושכת בין הציבור החרדי לראש הממשלה, ומאיימת לפרק את הממשלה בטווח המיידי. השאלה המרכזית כעת היא האם הקואליציה תצליח לשרוד את השבוע הבא, או שהמערכת הפוליטית תמצא עצמה בדרך לבחירות מוקדמות.