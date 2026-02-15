לאחר השיחה ההיסטורית שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בהיכל ישיבת פוניבז', בה הוא הזכיר את רעו להנהגה - הגאון רבי ברוך דב פוברסקי - שלא נכח בשיחה, הוא ביקש מבני ביתו לעלות במיוחד לביתו של הגרב"ד פוברסקי, שם ההעלו גדולי הדור סיפורי עבר וכן שוחחו על הרשעות של בג"ץ בנוגע לחוק הגיוס ועל דרכי הפעולה הבאים - לרווחת עולם התורה | תיעוד וסיקור (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי דוד לנדו הגיב לראשונה לאירועים הקשים בשעות האחרונות בבני ברק | הגאון ראש הישיבה אמר כי אסור להימצא במקום שיש עימות עם המשטרה וכינה את האירועים "חילול השם גדול" | לדבריו הצטרף גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שחתם על המכתב בכתב ידו (חרדים)
מאות אלפים מכל רחבי הארץ ינהרו אל הכניסה לירושלים כדי לקיים את מצוות גדולי ומאורי התורה והחסידות מכל העדות ולקדש שם שמים במעמד אדיר של תפילה וזעקה מאוחדת לבטל את רוע הגזירה המאיימת על עולם התורה | המעמד יתחיל בשעה 14:30 ויימשך כשעתיים, במהלכו ייאמרו תהילים וקבלת עול מלכות שמים | בהחלטת הרבנים: לא יהיו נאומים | מפת החסימות (בארץ)
ח"כ אביגדור ליברמן פתח במתקפה חריפה על הממסד החרדי וביקורת משתלחת נגד אמירות הרבנים בעניינים פוליטיים | בבית ראש הישיבה רבי דוב לנדו הגיבו לדברי יו"ר ישראל ביתנו: "לפני שבוע הפחיד את המדינה עם סיפורים על איראן, וכעת מצטט משפטים מומצאים" (חרדים)
בסיום מעמד 'ריתחא דאורייתא' התייחס המנהיג הליטאי למצב הציבור החרדי והזהיר מפני גזירות השלטון |"לא יתכן שיהודי יכלא בגלל לימוד התורה – התורה היא המגינה על הישוב היהודי - החובה המוטלת היא לעמוד כצור חלמיש ולהתנגד לכל ניסיון לפגוע בלומדי התורה" (עולם הישיבות
כפי שנחשף כאן לראשונה, במעלה החמישה יתכנסו אדמו"רים וראשי ישיבות חסידיים – לדיון רחב בנוגע למשבר הגיוס, ללא נציגים פוליטיים ועם השפעות על יחסי הממשלה והחרדים |בדיונים, יעלה מתווה חוק הגיוס העתידי והאם הוא יכיל סנקציות ומכסות |כפי שדיווחנו בזמן הכינוס החסידי יתקיים בבני ברק גם כינוס ראשי ישיבות בראשותו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו | כל הפרטים (חרדים)
בני ברק של מעלה וענקיה ליוו את רבי שלמה אלימלך זצ"ל, שהיה נסתר. גנוז. שקט. נעלה מכל ניגודים, בוער באש התורה - והבריות לא ידעו |הוא היה אומר: "די בניצוץ אחד של אמת לאמיתה לשרוף את כל הקש המלאכותי" (חרדים)
הרה"צ רבי נחמיה אלתר ביקר היום במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו כדי לדון במתווה חוק הגיוס וההשלכות לעיכוב החקיקה | הגר"ד לנדו הביע דאגה מהקשיים בהעברת החוק, ואמר: "ישנם מכשולים רבים בעניין חוק הגיוס, ואם נראה שלא מתגברים על המכשולים, אין טעם להישאר בממשלה הזו" (בארץ, חרדים)
פתיחת קניון ביג בגלילות והפעלתו כרגיל בשבתות וחגים הובילה לקולות מחאה גם מחוץ לציבור החרדי | כעת גדולי התורה והיראה מחריפים את המאבק וקוראים לציבור: "אין לשער את גודל חילולי השבת, יותר חמור כשהעובדים שם עושים זאת בניגוד לרצונם | המכתב המלא יפורסם בבוקר יום שישי (אקטואליה, בארץ)
בני קהילת 'דברי שיר' בבני ברק, בראשות הגאון רבי יהודה אריה דינר, זכו ללמוד ולסיים את כל הש"ס, לכבוד המאורע הסבו כל בני הקהילה לסעודת מצווה | במרכז האירוע הוקרא לפני הנוכחים מכתבם של גדולי ישראל (חרדים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, התקיימה אמש (מוצ"ש - שמות), ועידת 'גדלו לתורה' שע"י 'איגוד ראשי הכוללים בארה"ק' | במעמד נשאו דברים; הגאון רבי משה הלל הירש וראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים | כמו כן הוקרא בעת המעמד מכתבו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדא שנבצר ממנו להשתתף במעמד (כוללים)
שעה של קורת רוח הייתה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, עת העמיד בכור המבחן את תלמידי תלמוד תורה החדש בבני ברק על כל החומר הנלמד במסכת 'אלו מציאות'. לאחר שהתלמידים ענו כהוגן, האציל ראש הישיבה עליהם ברכות לרוב (חרדים)