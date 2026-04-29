הגרמ"ה הירש הכריע: קרן עולם התורה תמשיך שנה שלישית

היום השני למסע הקרן לעולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

בהחלטה משמעותית שהתקבלה בימים האחרונים, הכריע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א כי קרן עולם התורה תמשיך בפעילותה גם בשנה השלישית, למרות ההתלבטות שהייתה בעקבות הקפאת החוק להסדרת מעמד לומדי התורה. ההחלטה מגיעה לאחר שעסקנים בסביבתו הזהירו כי פגיעה בקידום החוק עלולה להשפיע על נכונות התורמים, אך לבסוף הוחלט להפריד בין הנושאים ולהמשיך במהלך גיוס הכספים כרגיל.

על פי הנמסר, מסע הפתיחה של הקרן לשנה השלישית יצא לדרך בעוד שבוע וחצי, והפעם יגיע לברזיל וארגנטינה. המסע יתקיים בראשות ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שליט"א, ובהשתתפות גדולי הדור - הגאון רבי אברהם סאלים, הגאון רבי יהודה הלל והגאון רבי שמעון גלאי. התלבטות והכרעה בשבועות האחרונים התעוררה שאלה בסביבת ראש הישיבה הגרמ"ה הירש האם לקשור את המשך פעילות הקרן לקידום חוק הגיוס. גורמים בסביבתו מסרו כי עסקנים שונים הזהירו שפגיעה בקידום החוק עלולה להשפיע לרעה על נכונות התורמים בחו"ל לתמוך בקרן, שכן חלקם רואים בחוק גיבוי ממשלתי חשוב לעולם התורה. אולם לאחר התייעצויות והתלבטות, הוחלט בסופו של דבר להפריד בין שני הנושאים. ההחלטה נבעה מהבנה כי תמיכה בלומדי התורה היא ערך עליון בפני עצמו, ללא קשר למצב החקיקתי. כידוע, קרן עולם התורה מחלקת סכומים אדירים להחזקת עולם התורה בארץ הקודש, ובשנתיים האחרונות הפכה לגורם מרכזי בתמיכה בישיבות ובכוללים. מסע דרום אמריקה מסע הפתיחה לשנה השלישית של הקרן יתקיים בעוד שבוע וחצי בארגנטינה, במסגרת מאמץ להרחיב את מעגל התומכים בעולם התורה. המסע יכלול מפגשים עם נגידים, כינוסים קהילתיים ודינרים מרכזיים בערים השונות. בראש המשלחת יעמוד ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, לצדו ישתתפו הגר"א סאלים, הגר"י הלל והגר"ש גלאי, שכולם נטלו חלק פעיל במסעות קודמים של הקרן באירופה ובארצות הברית. כזכור, במסעות הקודמים התכנסו גדולי ישראל במדינות שונות והצליחו לגייס סכומים משמעותיים.

גדולי ישראל בכינוס בקריית ספר ( צילום: שימי דבורץ )

פעילות נמשכת למרות האתגרים

ההחלטה להמשיך בפעילות הקרן מגיעה בעת שעולם התורה מתמודד עם אתגרים רבים. בשבועות האחרונים הוטלו סנקציות כלכליות ומשפטיות על הציבור החרדי בעקבות פסיקות בג"ץ, והקפאת חוק הגיוס יצרה אי ודאות לגבי העתיד.

עם זאת, בסביבת ראש הישיבה מדגישים כי דווקא בשעה קשה זו נדרשת התגייסות מוגברת למען החזקת התורה. יו"ר הקרן, הרב ראובן וולף, אמר בעבר כי "יהודים מכל רחבי העולם מגלים מסירות נפש לתמיכה בלומדי התורה בארץ ישראל", והדברים נכונים גם כעת.

בשנים האחרונים התקיימו כינוסים רבים למען הקרן בארץ ובחו"ל, שבהם השתתפו גדולי ישראל ונגידים רבים. הכינוסים כללו מעמדים מרוממים עם נאומים מרגשים על גודל מצוות החזקת התורה, והצליחו לגייס תמיכה נרחבת לעולם התורה.