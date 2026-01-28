במהלך הכינוס של מאות רבנים בעיקר מאירופה ומעוד מדינות בעולם, הגיעו ראשי קרן עולם התורה, הנגידים, ראובן וולף ובערי ג'ארמייעס, למושב מיוחד שנערך עבורם על ידי הועידה שהתקיימה לראשונה בישראל וביקשו את עזרת הרבנים לפתיחת ערוצים עם נגידי עם במדינות אירופה | בדינר לחגיגת העשור השביעי לכינון הועידה אמר נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט: "יסודה ועוצמתה של הועידה היא אחדות למרות ההבדלים – זו הבשורה שאנו מבקשים להביא לירושלים" | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
גדולי ישראל ואדמו"רים לצד שורה מכובדת של ראשי ישיבות ונגידים התכנסו אמש (ראשון) בביתו של הנגיד ר' יששכר קנול ברחוב אנילביץ בבני ברק, לכינוס הצלה למען 'קרן עולם התורה' עבור בני הישיבות | במהלך המעמד זכו הנאספים לשמוע את דבר מרנן ורבנן גדולי הדור שהטריחו עצמם לפאר את המעמד למען הרמת קרן התורה בישראל | צפו בתיעוד (חרדים)
בחשב הכללי במשרד האוצר שחררו את נתוני תקציבי הישיבות בשנה שחלפה, ושם עולה תמונה מדאיגה של קיצוצים משמעותיים ודרמטיים בישיבות הגדולות שמגיעים למאות מיליוני שקלים | מה שיותר מרתיח הוא הכוונה של ש"ס לחזור לממשלה, למרות שהם יודעים שהסיכוי להעביר חוק גיוס הוא אפסי | הנתונים (חרדים)
אלפי בני הקהילה של קליבלנד בארצות הברית, יחד עם רבניה ונגידיה השתתפו ביום של חיזוק והתעוררות, עם הגעתו של הגר"ד לנדו לעיר, במסגרת מסע קרן עולם התורה · בימים הקרובים ימשך המסע בלוס אנגל'ס | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
אלפי ילדים מבירת אנגליה - לונדון, התכנסו אתמול וקיימו תפילה וזעקה למען יושבי ארץ ישראל • במקביל נערכו חמישה דינרים שונים בבתי הנגידים הגדולים אשר נרתמו למען לומדי התורה בארה"ק | היום השני למסע קרן עולם התורה (חדשות חרדים)
גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, יוצאים בשעה זו למסע איסוף כספים בלונדון, ביום חמישי האחרון, נכנס המשגיח למעונו של הגר"ד לנדו והתקשורת ביניהם על מספר עניינים בענייני השעה נעשתה באמצעות הכתב - למרות שישבו אחד ליד השני | "בבלי" עם ההסבר מדוע זה קרה ועם התיעוד (חרדים)
השלב האחרון במסע ההיסטורי של גדולי ישראל התקיים בפייב טאונס שבצפון אמריקה, שם נערכו כינוסים ודינרים רבי-רושם במעונם של נדיבי עם | עם חזרתו של הגרמ"ה הירש לישראל, חיכו לו בכירי הישיבות בנתב"ג למעמד קבלת פנים מכובד | תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)
"העובדה שאין תקציבי ממשלה לישיבות והכוללים, היא דבר חיובי וסימן משמים", אמר המשגיח הגאון רבי דן סגל במהלך דינר בארצות הברית והוסיף: "היום עם ישראל צריך הצלה, והקב"ה רוצה לזכות את היהודים שהישועה לעולם התורה תבוא מהם - ולא מאלו שאינם שומרי תורה ומצוות" | צפו בדבריו המלאים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)