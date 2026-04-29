מתווה חדש להילולת הרשב"י: סבבים של שעתיים ב-4 מתחמים

לאחר ימים של מתיחות ודיונים ביטחוניים מורכבים, אושר עקרונית מתווה חדש להילולת הרשב"י במירון בל"ג בעומר תשפ"ו. המתווה המסתמן מציב את נושא הבטיחות ופיזור הקהל במרכז, תוך קביעת מגבלות ברורות על משך השהייה והיקף ההתקהלות באתר.
על פי הנתונים שפורסמו על ידי דוברות הילולת הרשב"י, ונחשפו אתמול (שני) לראשונה בבבלי, השנה תתאפשר שהייה במירון בסבבים של עד שעתיים בלבד. ההתקהלות תפוזר לארבעה מתחמים מרכזיים: מתחם הציון, מתחם בני עקיבא, מתחם המושב ומתחם 89. בכל מתחם יוכלו לשהות עד 1,500 איש בו-זמנית.
המתווה גובש על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל ואושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף. הוא יופעל לאחר שיאושר על ידי משטרת ישראל בהיבטי סדר ציבורי ותנועה, והכל בכפוף לכך שלא יחולו שינויים בהנחיות הקיימות ואי החמרתן.
הגעה בתחבורה ציבורית בלבד
במסגרת המתווה החדש, ההגעה למירון תתאפשר באמצעות תחבורה ציבורית בלבד. מכירת הכרטיסים תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה" מ-11 נקודות יציאה ברחבי הארץ. כידוע, לא תתאפשר הגעה ברכבים פרטיים או ללא כרטיס שנרכש מראש.
הרקע להחלטה המחמירה נעוץ במצב הביטחוני המורכב בצפון והגבלות פיקוד העורף. למרות הארכת הפסקת האש עם לבנון, נותרו חששות ביטחוניים משמעותיים לגבי התקהלות המונית באזור קו העימות.
קריאת השר הממונה לציבור
השר הממונה על ההילולה, ד"ר שלמה קרעי, מסר: "פעלנו לגבש מתווה מותאם שיאפשר את השמירה על המסורת, ויבטיח שמירון תהיה פתוחה לעמך ישראל בכפוף למגבלות הבטחון".
השר קרעי הוסיף והפנה קריאה לציבור: "אני קורא לציבור שלא יזכה לצערי בכרטיס להילולה במירון לחגוג את ההילולה המסורתית בקהילה בשמחה ובבטחה - ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
חלופות להילולה
במקביל להיערכות במירון, קהילות רבות ברחבי הארץ מתארגנות לקיים את ההילולה במתכונת מקומית. כפי שפורסם בבבלי, המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן יערוך את מעמד ההדלקה המרכזי ברחוב שפע חיים בירושלים, במתכונת המוכרת והמרגשת מחצר המערה במירון.
יצוין כי נציב כבאות והצלה חתם על צו איסור הדלקת מדורות בכל הארץ, למעט באתרים מאושרים ומפוקחים. משרד הדתות יארגן אירועים מקומיים בטיחותיים ברחבי הארץ.
דוברות הילולת הרשב"י ממליצה לציבור לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים לקבלת עדכונים נוספים בנוגע למכירת הכרטיסים ונקודות היציאה.
