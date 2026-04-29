מתווה חדש להילולת הרשב"י: סבבים של שעתיים ב-4 מתחמים

לאחר ימים של מתיחות ודיונים ביטחוניים מורכבים, אושר עקרונית מתווה חדש להילולת הרשב"י במירון בל"ג בעומר תשפ"ו. המתווה המסתמן מציב את נושא הבטיחות ופיזור הקהל במרכז, תוך קביעת מגבלות ברורות על משך השהייה והיקף ההתקהלות באתר.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי דוברות הילולת הרשב"י, ונחשפו אתמול (שני) לראשונה בבבלי, השנה תתאפשר שהייה במירון בסבבים של עד שעתיים בלבד. ההתקהלות תפוזר לארבעה מתחמים מרכזיים: מתחם הציון, מתחם בני עקיבא, מתחם המושב ומתחם 89. בכל מתחם יוכלו לשהות עד 1,500 איש בו-זמנית.

המתווה גובש על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל ואושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף. הוא יופעל לאחר שיאושר על ידי משטרת ישראל בהיבטי סדר ציבורי ותנועה, והכל בכפוף לכך שלא יחולו שינויים בהנחיות הקיימות ואי החמרתן.