בבלי
לאור החלטת פיקוד העורף

ב'שפע חיים' | כך תיראה ההדלקה הגדולה של ל"ג בעומר תשפ"ו

בעקבות המצב הביטחוני והגבלות פיקוד העורף במירון: המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן יערוך את מעמד ההדלקה המרכזי ברחוב שפע חיים בירושלים • רבבות צפויים לנהור למעמד שיתקיים בליל ל"ג בעומר בליווי כלי זמר כמסורת מירון (חסידים)

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהדלקה ל"ג בעומר (צילום: שוקי לרר)

כפי שדיווחנו בתחילת השבוע, המתיחות הביטחונית בצפון והגבלות פיקוד העורף על הר מירון מביאות לשינוי דרמטי במפת אירועי ל"ג בעומר. המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, יערוך השנה את מעמד ה'הדלקה' המפורסם בעיר הקודש ירושלים.

המעמד, שהפך לאבן שואבת עבור אלפים מישראל מכל המגזרים, יתקיים בעזרת השם ביום שני הקרוב, ליל ל"ג בעומר אור לח"י באייר, בשעה 22:30 בלילה. על פני רחוב שפע חיים בירושלים. מדובר במתחם רחב ידיים המאפשר קליטת קהל המונים בבטחה, תוך הקמת במות ומתחמים ייעודיים.

המעמד ייערך במתכונת המוכרת והמרגשת מחצר המערה במירון, כולל ליווי של כלי זמר ותזמורת מורחבת כמיטב המסורת, כדי להביא את אווירת מירון אל לב ירושלים.

בבלי
