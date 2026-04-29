המוני תושבי חיפה התכנסו השבוע בהיכל ביהמ"ד נדבורנה בעיר, למעמד הכנה נשגב לקראת ל"ג בעומר, במהלך ההתכנסות זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | המשפיע הפיח חיות ורוממות בקרב השומעים | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חסידים)
בעקבות המצב הביטחוני והגבלות פיקוד העורף במירון: המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן יערוך את מעמד ההדלקה המרכזי ברחוב שפע חיים בירושלים • רבבות צפויים לנהור למעמד שיתקיים בליל ל"ג בעומר בליווי כלי זמר כמסורת מירון (חסידים)
בזמן שרבבות בני ישראל כוססים ציפורניים מול החלטות פיקוד העורף והמשטרה, התאספו המוני תושבי אשדוד במוצאי שבת האחרון לזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, מתוך להבת אש קודש | בדברי הקודש שנשא, עורר ר' מיילך את הקהל על כך שגם כאשר הדרכים חסומות והגישה להר מוגבלת, "האור של רשב"י נמצא בכל מקום" (חסידים)
פרסום ראשון: בשל המצב הביטחוני המתוח, הוחלט הערב סופית כי "הדלקת הרבבות" של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן תועתק לבירה • רחובות ירמיהו ושמגר ייסגרו לקליטת עשרות האלפים • אחרי הדרמות בבית שמש והמתחם במירון: ירושלים נערכת לאירוע חסר תקדים • כל הפרטים (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי ישעיה'לע מקרעסטיר זי"ע, ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן סעודת הילולא, בהיכל ביהמ"ד 'צמח צדיק' ויז'ניץ באלעד | לפני הסעודה העלה המשפיע נר נשמה משמן זית | בהמשך הרחיב במשנתו של הצדיק שהיה ידוע כמי שכל הווייתו הייתה חסד ונתינה, וזה המורשה שהותיר אחריו לכלל ישראל "לעזור לכל יהודי במאור פנים, בחן ובאהבה, מתוך דאגה כנה לכל צורך גשמי ורוחני של יהודי אחר" (חסידים)
בחצר הקודש פינסק קרלין ציינו אמש את יומא דהילולא ה-25 של האדמו"ר בעל ה'אורחות אהרן' זצ"ל | בצהרי היום פקד בנו, ממלא מקומו האדמו"ר את הציון הקדוש ב'הר המנוחות' בירושלים | בהמשך ערך הרבי את השולחן הטהור, שם השתתף גם המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שנשא דברי התעוררות חוצבי להבות במשנתו של בעל ההילולא | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר במשנת אביו זצ"ל (חסידים)
מאות חסידים השתתפו אמש בזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בעיר בית שמש • בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם לפידי אש והלהיב את הקהל לקראת הנס של קריעת ים סוף • "בכל שנה הנס מתחדש, כל אחד יכול לפעול ישועה" • צפו בתיעוד (חסידים)
כל שנה ושנה נקרע היום לכל אחד במה שהוא צריך, ה"בית אברהם" היה מצווה לבחורים מעוכבי זיווג או אנשים שהיה להם קשיים גדולים בפרנסה - ציווה עליהם לגמור את כל התהילים בשביעי של פסח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
חיכה 4 שנים לילדים, ויש לו אחות בת 34 שטרם התחתנה. בשביעי של פסח בשנה שעברה הוא התפלל מתוך אמונה שלימה - שנה אחרי, ביום ראשון של פרשת 'בשלח' אחותו התחתנה וביום שלישי נולד לו בן זכר | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)
עם רדת החשיכה לאחר תפילת מעריב, ערך האדמו"ר מזוטשקא בדיקת החמץ בהיכל בית מדרשו בבני ברק, תוך שהוא עובר בין הפינות ומשבית כל שאור | במהלך הערב הגיע למקום גיסו של האדמו"ר, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, לצורך מכירת חמצו כנהוג, לאחר שיח צדיקים הרים המשפיע את האבנט הלבן וביצע את מעמד הקנין (חסידים)
יומיים בלבד לפני ליל התקדש החג, הגיע המשפיע החסידי, הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, למעמד אפיית מצות המצווה בהידור רב ובאווירה של התעלות עילאית | ר' מיילך עסק בעסק המצות בלהבה
כשהוא חדור בשמחה של מצווה, תוך שהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה "מריישא ועד גמירא" |לאורך כל הזמן, הלהיב ר' מיילך את העובדים במאפייה בשירי רגש וכיסופים לקראת החג | בסיום האפייה הפריש חלה כדין וכיבד בזה אחר זה את בני ביתו ומקורביו להפריש חלה בברכה | רגע מיוחד נרשם בסיום המעמד, כאשר המשפיע נצפה כשהוא סוחב בעצמו קילוגרמים רבים של מצות לעבר רכבו מתוך זהירות יתרה מכל חשש מגע חמץ או רטיבות בדרך, עד להנחתן בבטחה ברכב (חסידים)