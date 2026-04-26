ירושלים מתכוננת לאירע ענק בליל ל"ג בעומר: לאחר שבועות של חוסר ודאות והתייעצויות ביטחוניות קדחתניות, נפל הערב הפור. מעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שמושך אליו מדי שנה רבבות מכל חוגי היהדות החרדית, לא יתקיים השנה בגזרת מירון.

בשל המצב הביטחוני המורכב בצפון והמגבלות המחמירות על הר מירון וסביבתו, הוחלט כי הלהבה הגדולה תעלה השנה בלב ליבה של ירושלים, בצומת הרחובות ירמיהו שמגר, במתחם ענק תחת כיפת השמיים.

בעולם החסידות זוכרים היטב את מעמדי ההדלקה שערך המשפיע בעבר בעיר בית שמש. שם, כזכור, נאלצה המשטרה להפסיק את הנגינה מספר פעמים עקב עומסי דוחק מסוכנים וחשש לחיי אדם, לאחר שהמוני בני אדם נהרו למקום מכל רחבי הארץ.

השנה, מפיקי האירוע והעסקנים פועלים כדי להכשיר את השטח בבירה לקליטת רבבות המשתתפים. הצפי הוא למעמד שטרם נראה כמותו בירושלים, שישלב את אש הלהבה עם אש ההתלהבות הידועה של ר' מיילך.

בשנים האחרונות, כזכור, נערכה ההדלקה ב"מתחם 89" הסמוך להר מירון, והפכה למוקד המשיכה המרכזי של הילולת הרשב"י עבור אלו שלא הצליחו להיכנס לציון עצמו. ההחלטה להעביר את המעמד לירושלים מסמנת את שיאו של גל שינויים בלוח הזמנים של ל"ג בעומר הנוכחי, בצל המלחמה.