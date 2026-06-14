בבלי
חדשות עם קנייטש

"את בורנשטיין ומורגנשטרן לא עוצרים": נאום היסטורי של הראש"ל | מעייריב

חסמו את כביש הגישה לבית והשחיתו עציץ: כתב אישום נגד 4 עצורי סולברג | מנהיג הציבור הספרדי מאשים את צה"ל: עוצרים רק ספרדים | הגר"ב שרייבר חשף מקרה מזעזע: רופא סירב לטפל בי כי אני ראש ישיבה | מלחמה דרמטית מסעירה את הרוחות בבני ברק: העירייה נגד משרד התחבורה | חזקים על עריקים - חלשים על גנבים: הפריצה לחנות הצורפים מטלטלת את בני ברק (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: ויקיפדיה, אלי קובין, דניאל נפוסי, פלאש 90, דר וסחרת)

כשהמערכת מגוייסת

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום חמור נגד ארבעה מתוך 60 . שלושה מתוך הארבעה הם צעירים בסביבות גיל עשרים והרביעי בן ארבעים - כולם תושבי בית שמש. לפי כתב האישום, האירוע התפתח לאחר שפורסמה קריאה ברשתות לקיום מחאה סמוך לביתו של סולברג, על רקע פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות.

בפרקליטות מבטיחים להמשיך לחקור ולבחון הגשת כתבי אישום נגד חשודים נוספים, ומהניסיון המר שלנו - כשהמפגינים מהצד הלא נכון של המפה הפוליטית והמופגנים מהאליטה השלטת - אין לחברה האלה יותר מידי סיכוי לצאת מהאירוע בשלום.

הפרטים המלאים מכתב האישום נגד ארבעת העצורים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

אני מאשים

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף יצא אתמול, מוצאי שבת קורח, במהלך שיחת חיזוק לתלמידי ישיבה קטנה בירושלים, במתקפה חריפה ונוקבת נגד רשויות הצבא והמשטרה הצבאית על רקע גל המעצרים של תלמידי ישיבות הספרדים. אמר כי המציאות הנוכחית שבה נשלחים לכלא היא בלתי נתפסת.

הביקורת של הראשל"צ לא נעצרה רק בעצם המעצרים, אלא הפנתה אצבע מאשימה ישירה לעבר מה שנראה בעיניו כקו מנחה של אפליה עדתית. "עוצרים בחורי ישיבות וממש מבזים אותם", הוסיף בכאב גלוי. "אני לא יודע איך זה יכול להיות, אבל עוצרים דווקא ספרדים. ככה זה. עם האשכנזים הם לא יעזו להתחיל איתם – לא בורנשטיין ולא מורגנשטרן. רק עם הספרדים הם מתחילים".

הנאום המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

סכנת נפשות

של גדולי ישראל מישראל בארצות הברית נכנס היום לשבוע השני. האירוע המרכזי בלייקווד נערך בליל שישי האחרון במעמד עשרות אלפים. כנס נוסף של קרן עולם התורה נערך במוצאי שבת, כשבמהלך הכנס, ראש הישיבה, , המתמודד עם המחלה הקשה, שיתף את האלפים בעדות אישית מזעזעת שחשפה את עומק השנאה כלפי לומדי התורה בישראל.

כל הפרטים, וגלריית ענק מסדרת האירועים, הנאומים והשירה הסוחפת בחסות המשגיח הגר"ד סגל - במהדורת מעייריב שלפניכם.

קרב האשמות על גב התושבים

מלחמה פתוחה פורצת בין עיריית בני ברק לצמרת משרד התחבורה, כשהזירה הציבורית גועשת סביב מצוקת התחבורה הציבורית בעיר. בהודעה חריפה וחסרת תקדים, תוקפים גורמים בכירים ב את המשרד: "צבועים, מטיחים האשמות שווא ומתעמרים בנוסעים".

מנגד, במשרד התחבורה דוחים את הטענות ומציגים גרסה הפוכה: "לאחר סיום עבודות התשתית ברחוב חזון איש" טענו במשרד התחבורה, "העירייה ביקשה שלא להחזיר את כלל השירות בשל גודש, והגישה תוכנית חלופית שנבחנה ודרשה התאמות מקצועיות".

אז מי באמת צודק? זאת לא נדע, אבל התושבים השבויים ברחובות הצרים של עיר התורה, ימשיכו לסבול כנראה גם בתקופה הקרובה. כל הפרטים והטענות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חוסר משילות

לבני ברקים יש דאגות חוץ מבעיות התחבורה: חבורת רעולי פנים, שהגיעו ככל הנראה מהפזורה הבדואית בנגב, פשטו בליל שבת על חנות הצורפים בבניין של מכבי בגן ורשא. הפשיטה, שנראתה כאילו נלקחה מסרט פשע, הותירה את בעלי העסקים בעיר בטראומה. כל הפרטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר