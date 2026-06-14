פרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום חמור נגד ארבעה מתוך 60 עצורי סולברג. שלושה מתוך הארבעה הם צעירים בסביבות גיל עשרים והרביעי בן ארבעים - כולם תושבי בית שמש. לפי כתב האישום, האירוע התפתח לאחר שפורסמה קריאה ברשתות לקיום מחאה סמוך לביתו של סולברג, על רקע פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות.

בפרקליטות מבטיחים להמשיך לחקור ולבחון הגשת כתבי אישום נגד חשודים נוספים, ומהניסיון המר שלנו - כשהמפגינים מהצד הלא נכון של המפה הפוליטית והמופגנים מהאליטה השלטת - אין לחברה האלה יותר מידי סיכוי לצאת מהאירוע בשלום.

הפרטים המלאים מכתב האישום נגד ארבעת העצורים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

אני מאשים

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף יצא אתמול, מוצאי שבת קורח, במהלך שיחת חיזוק לתלמידי ישיבה קטנה בירושלים, במתקפה חריפה ונוקבת נגד רשויות הצבא והמשטרה הצבאית על רקע גל המעצרים של תלמידי ישיבות הספרדים. הרב יצחק יוסף אמר כי המציאות הנוכחית שבה נשלחים בני תורה לכלא היא בלתי נתפסת.

הביקורת של הראשל"צ לא נעצרה רק בעצם המעצרים, אלא הפנתה אצבע מאשימה ישירה לעבר מה שנראה בעיניו כקו מנחה של אפליה עדתית. "עוצרים בחורי ישיבות וממש מבזים אותם", הוסיף בכאב גלוי. "אני לא יודע איך זה יכול להיות, אבל עוצרים דווקא ספרדים. ככה זה. עם האשכנזים הם לא יעזו להתחיל איתם – לא בורנשטיין ולא מורגנשטרן. רק עם הספרדים הם מתחילים".

הנאום המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

סכנת נפשות

מסע קרן עולם התורה של גדולי ישראל מישראל בארצות הברית נכנס היום לשבוע השני. האירוע המרכזי בלייקווד נערך בליל שישי האחרון במעמד עשרות אלפים. כנס נוסף של קרן עולם התורה נערך במוצאי שבת, כשבמהלך הכנס, ראש הישיבה, הגאון רבי בונים שרייבר, המתמודד עם המחלה הקשה, שיתף את האלפים בעדות אישית מזעזעת שחשפה את עומק השנאה כלפי לומדי התורה בישראל.

כל הפרטים, וגלריית ענק מסדרת האירועים, הנאומים והשירה הסוחפת בחסות המשגיח הגר"ד סגל - במהדורת מעייריב שלפניכם.

קרב האשמות על גב התושבים

מלחמה פתוחה פורצת בין עיריית בני ברק לצמרת משרד התחבורה, כשהזירה הציבורית גועשת סביב מצוקת התחבורה הציבורית בעיר. בהודעה חריפה וחסרת תקדים, תוקפים גורמים בכירים בעירייה את המשרד: "צבועים, מטיחים האשמות שווא ומתעמרים בנוסעים".

מנגד, במשרד התחבורה דוחים את הטענות ומציגים גרסה הפוכה: "לאחר סיום עבודות התשתית ברחוב חזון איש" טענו במשרד התחבורה, "העירייה ביקשה שלא להחזיר את כלל השירות בשל גודש, והגישה תוכנית חלופית שנבחנה ודרשה התאמות מקצועיות".

אז מי באמת צודק? זאת לא נדע, אבל התושבים השבויים ברחובות הצרים של עיר התורה, ימשיכו לסבול כנראה גם בתקופה הקרובה. כל הפרטים והטענות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חוסר משילות

לבני ברקים יש דאגות חוץ מבעיות התחבורה: חבורת רעולי פנים, שהגיעו ככל הנראה מהפזורה הבדואית בנגב, פשטו בליל שבת על חנות הצורפים בבניין של מכבי בגן ורשא. הפשיטה, שנראתה כאילו נלקחה מסרט פשע, הותירה את בעלי העסקים בעיר בטראומה. כל הפרטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.