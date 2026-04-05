מכת מדינה בלב ירושלים, בזמן שבני המשפחות חגגו את ליל הסדר אצל ההורים - פורצים פשטו על שכונת 'רמת שלמה' • למעלה מ-10 דירות נפרצו בשיטה זהה, כספות נתלשו, נשק ותחמושת נגנבו ונזק עצום לרכוש • התושבים זועמים: "אנשי הביטחון לא עושים כלום, הפכנו למערב פרוע" (חרדים)
נס בשיכון ג' בבני ברק, בעוד התושבים מיהרו אמש למרחבים מוגנים בעת הישמע האזעקה, גנב ניצל את הדלת הלא נעולה ברחוב יעל ונכנס לדירה • בעל הבית לא איבד את עשתונותיו, רדף אחרי החשוד ויחד עם השכנים לכד אותו עד להגעת המשטרה • "חשבתי לרגע שמדובר בתלמיד שלי" (חרדים)
תושב טירת הכרמל, המשרת במילואים בצה"ל במסגרת מבצע שאגת הארי, קיבל לאחרונה עדכון כי ביתו נפרץ | המשטרה הצליחה באמצעים טכנולוגיים לאתר את החשוד בפריצה ולעצור אותו | כך נראה הבית, מלוכלך כולו, אחרי הפריצה (בארץ)
תושב לוד פרץ לפי החשד לדירה במרכז תל אביב בשעת לילה, ואף התעמת עם בעל הדירה. השבוע הוגש נגד החשוד כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים | רגעי המעצר הדרמטיים - נלכדו ממצלמת הגוף של השוטר שנכנס לבית (משפט בארץ)
בתום חקירה של שוטרי תחנת לב תל אביב הוגשו כתבי אישום ובקשות למעצר עד תום ההליכים נגד קטין ובגיר בני אותה משפחה, בחשד לפריצה לדירת תושבת תל אביב ששהתה בחו"ל תוך שהחשודים תיעדו את ספירת הכסף שגנבו מהדירה | בחקירה החשודים עלה כי אחד החשודים מעורב בעוד מספר פריצות (משפט)
קבוצת ההאקרים DieNet, המזוהה עם פעילות פרו-פלסטינית ענפה, פרסמה תיעוד המעיד לכאורה על חשיפת פרטיו האישיים של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה | "שום מאבטחים לא יוכלו להגן עליך, אנחנו קרובים מאוד", הצהירו ההאקרים | גורמי אבטחה מדגישים כי נכון לעכשיו אין עדות לפריצה למערכות ממשלתיות או לדליפת מידע מסווג, מעבר לפרטי התקשורת האישיים שהוצגו (סייבר, פוליטי)