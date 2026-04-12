אירלנד: אדם טיפס על מטוס צבאי אמריקאי ותקף אותו בגרזן 

גבר בשנות ה-40 לחייו נעצר בנמל התעופה שאנון שבאירלנד, לאחר שטיפס על כנף של מטוס צבאי אמריקאי ותקף אותו באמצעות גרזן קטן.

המטוס שהיה מעורב בתקרית הוא מטוס תובלה מסוג C-130 הרקולס של חיל האוויר האמריקאי, שעמד אותה עת על מסלול צדדי מרוחק. תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה אדם לבוש בגדים כהים הולך על כנף המטוס במהלך האירוע, כשהוא נע סמוך למנועים ולגוף המטוס.

האירוע העלה מחדש חששות בנוגע לרמת האבטחה בנמל התעופה שאנון, אשר חווה בתקופה האחרונה מספר מקרים של חדירה לא מורשית לאזורים מוגבלים. דובר מטעם שדה התעופה מסר כי הפעילות במקום הופסקה באופן זמני בעקבות האירוע.

כאמור, מדובר באירוע נוסף בשורה של פרצות אבטחה שאירעו לאחרונה במקום. בחודש נובמבר נעצרו שלושה אנשים לאחר שרכב מסחרי פרץ את האבטחה ונכנס לאזור מוגבל. בחודש מאי רכב נוסף התנגש בגדר ההיקפית וגרם להשבתה זמנית של הפעילות. מספר שבועות לאחר מכן נעצרו שלוש נשים לאחר שלפי החשד נכנסו לשטח המסלולים וגרמו נזק למטוס.

נציין כי נמל התעופה שאנון היה לאורך השנים מוקד להפגנות מחאה נגד פעילות צבאית אמריקאית, במיוחד מאז תקופת מלחמת עיראק.