בבלי
יוצא דופן

אירלנד: אדם טיפס על מטוס צבאי אמריקאי ותקף אותו בגרזן 

גבר נעצר בנמל התעופה שאנון שבאירלנד, לאחר שטיפס על כנף של מטוס צבאי אמריקאי ותקף אותו באמצעות גרזן קטן | מדובר באירוע נוסף בשורה של פרצות אבטחה שאירעו לאחרונה במקום (בעולם)

תיעוד מהתקרית יוצאת הדופן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גבר בשנות ה-40 לחייו נעצר בנמל התעופה שאנון שבאירלנד, לאחר שטיפס על כנף של מטוס צבאי אמריקאי ותקף אותו באמצעות גרזן קטן.

המטוס שהיה מעורב בתקרית הוא מטוס תובלה מסוג C-130 הרקולס של חיל האוויר האמריקאי, שעמד אותה עת על מסלול צדדי מרוחק. תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה אדם לבוש בגדים כהים הולך על כנף המטוס במהלך האירוע, כשהוא נע סמוך למנועים ולגוף המטוס.

האירוע העלה מחדש חששות בנוגע לרמת האבטחה בנמל התעופה שאנון, אשר חווה בתקופה האחרונה מספר מקרים של חדירה לא מורשית לאזורים מוגבלים. דובר מטעם שדה התעופה מסר כי הפעילות במקום הופסקה באופן זמני בעקבות האירוע.

כאמור, מדובר באירוע נוסף בשורה של פרצות אבטחה שאירעו לאחרונה במקום. בחודש נובמבר נעצרו שלושה אנשים לאחר שרכב מסחרי פרץ את האבטחה ונכנס לאזור מוגבל. בחודש מאי רכב נוסף התנגש בגדר ההיקפית וגרם להשבתה זמנית של הפעילות. מספר שבועות לאחר מכן נעצרו שלוש נשים לאחר שלפי החשד נכנסו לשטח המסלולים וגרמו נזק למטוס.

נציין כי נמל התעופה שאנון היה לאורך השנים מוקד להפגנות מחאה נגד פעילות צבאית אמריקאית, במיוחד מאז תקופת מלחמת עיראק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר