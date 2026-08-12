בשעות הלילה המאוחרות של יום שני האחרון נאלצה משפחה יהודית המתגוררת ביישוב סופרן שבמחוז רוקלנד, הסמוך למונסי, להתפנות מביתה בדחיפות, לאחר שאלמוני הגיע למקום והצית בכוונה תחילה פח אשפה שעמד בחצר הבית. האירוע, שתועד במצלמות האבטחה, היה קרוב להסתיים באסון ממשי.

על פי הדיווח באתר 'מונסי סקופ', תיעוד מצלמות האבטחה מראה כי בשעה 04:07 לפנות בוקר יום שני ניגשה דמות לא מזוהה אל שטח הבית, השתמשה בלפיד להצתת פח האשפה, ונמלטה במהירות מהמקום.

פח האשפה המבוער המשיך לבעור במשך שעות עד שנמס לחלוטין, והאש עברה לרכב שחנה בסמוך. סמוך לשעה 05:00 בבוקר, כלי הרכב כבר היה עטוף בלהבות גדולות, כאשר הסכנה לבית המגורים ולבני המשפחה שישנו בתוכו הייתה ממשית וישירה.

שכנים שראו את הלהבות מיהרו להזעיק את כוחות החירום. לזירה הגיעו במהירות צוותי כיבוי האש של סופרן, שוטרי המשטרה המקומית וחוקרי המעבדה הפלילית של משרד השריף במחוז רוקלנד. בשעה 05:10 בבוקר דפקו השוטרים על דלת הבית והורו לבני המשפחה להתפנות מיד. המשפחה, שכללה ילדים קטנים, חולצה בשלום מהבית בזמן שהכבאים פעלו לכיבוי הלהבות בסמוך לקירות המבנה.

בחסדי השם, הכבאים הצליחו לעצור את התפשטות השריפה ולכבותה לפני שחדרה אל תוך הבית עצמו, ובכך נמנע אסון חמור. רכב נוסף שחנה בקרבת מקום ניזוק נזק קל בלבד ולא עלה באש, ובאירוע לא היו נפגעים. ראש עיריית סופרן, מייקל קורלי, הגיע לזירה והבטיח למשפחה ולתושבים כי הרשויות רואות בחומרה את האירוע ויפעלו להביא את המצית לדין.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה נרחבת של נסיבות ההצתה, בשיתוף יחידות החקירה של השריף ומתנדבי ארגון 'חברים' של רוקלנד, בניסיון לאתר את החשוד שנתפס במצלמות. מאחר שהאירוע התרחש מול בית של משפחה יהודית, התעורר בקרב הקהילה חשש שמא מדובר בפשע שנאה אנטישמי, אולם הרשויות נמנעו בשלב ראשון מהגדרה כזו והמשיכו לבדוק את כל האפשרויות.

בהודעה מעודכנת שפרסם ראש העיר קורלי, הובהר כי בשלב הנוכחי של החקירה אין ממצאים המעידים על כך שההצתה בוצעה מתוך מניע אנטישמי. לדבריו, חוקרי המשטרה בוחנים את מסלול תנועתו של החשוד בשעות שקדמו לאירוע, וההערכה המקובלת בקרב החוקרים היא שהמצית פעל כשהוא תחת השפעת חומרים משכרים או אלכוהול. ראש העיר הוסיף כי לאור ההתקדמות המשמעותית בחקירה תוך זמן קצר, הוא בטוח שהמשטרה תצליח לאתר את החשוד ולעצור אותו בימים הקרובים.