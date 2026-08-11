אזרח אמריקני לשעבר ששירת בחיל הנחתים האמריקני שב הביתה היום (יום ג') לאחר שהיה כלוא ברוסיה במשך 1,666 ימים. רוברט גילמן נעצר בחודש שבט תשפ"ב (ינואר 2022) בעיר וורונז' שבמרכז רוסיה, כאשר לפי דברי בני משפחתו הוא חלה במהלך שהותו במדינה. בית המשפט הרוסי הרשיעו וגזר עליו עשר שנות מאסר.

קירן רמזי, נציג המשפחה, מסר כי גילמן עבר תנאי כליאה קשים ביותר, ומצבו הבריאותי הידרדר באופן ניכר במהלך תקופת המאסר הממושכת.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם הודעה בה ציין כי הוא "גאה להודיע שאזרח אמריקני, רוברט גילמן, חייל מארינס לשעבר, חוזר לביתו". טראמפ ציין כי קיים שיחה בנושא עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וכי השחרור בוצע "משיקולים הומניטריים" ללא כל עסקת חילופי אסירים. הנשיא הוסיף כי הדבר הראשון שגילמן ביקש עם נחיתתו בארצות הברית היה "המבורגר נהדר".

בני משפחתו של גילמן הביעו הכרת תודה עמוקה לנשיא טראמפ ולסנאטור אד מרקי על פעילותם להשבתו. אחותו, לקסי הדסון, אמרה: "אני אסירת תודה לנשיא טראמפ על שהציל את חיי אחי. אין סיבה אחרת לכך שרוברט בחיים היום מלבד העובדה שטראמפ שמע על המקרה ופעל".

בסוף חודש סיוון האחרון (יוני) הועבר גילמן מבית הכלא לבית חולים אזרחי בעיר וורונז'. כעת, עם שובו לארצות הברית, הוא צפוי לעבור סדרת בדיקות רפואיות מקיפות ולהמשיך את תהליך ההחלמה שלו בבית חולים צבאי בטקסס.