בית המשפט השלום בירושלים הורה היום (ד') על שחרורו המיידי ללא תנאי של טל ינון דרדיק, לאחר 38 ימי שביתת רעב שניהל במסגרת מאבקו נגד צו מנהלי שהוצא כנגדו.

השופט עמיר שקד קיבל את עתירת ארגון חוננו, שייצג את דרדיק באמצעות עורכי הדין משה פולסקי, נתי רום ודניאל שימשילשווילי, והורה על שחרורו ללא כל תנאי. הצו המנהלי הוצא על ידי אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, ודרדיק ניהל נגדו מאבק ציבורי ומשפטי ממושך.

עורך הדין נתי רום מארגון חוננו אמר בתגובה: "קיבלנו כעת את ההחלטה של כבוד השופט עמיר שקד, לשחרר לאלתר וללא כל תנאי את טל ינון דרדיק. אנחנו שמחים שטענות ההגנה מהרגע הראשון התקבלו. הצו הזה הוא לא ישים, האלוף הוציא את הצו ללא הסמכה. הצו הזה בעצם מבוטל ולכן לא הייתה שום הפרה ושום הצדקה למעצרו. אנחנו שמחים שהוא משוחרר ומקווים שהפעם יכבדו את ההחלטות השיפוטיות ושהוא יוכל לשקם את עצמו ואת משפחתו."

עורך הדין משה פולסקי הוסיף: "אנחנו מברכים את החלטת בימ"ש שהורה על שחרורו ללא כל תנאי. זה היה מתבקש. לדעתנו היה צריך לשחררו כבר לפני כחודשיים, אמרנו כבר שהצו המנהלי שהוצא כנגדו לא שווה את הנייר שעליו כתוב, כיוון שלא היה כל אפשרות חוקית ליישם אותו. המדינה גררה את טל ינון להליכים משפטיים מיותרים, לרבות הוצאת כספים אדירה על חשבון משלם המיסים, היה ברור לכל שזו תיהיה התוצאה, שטל ינון ישוחרר הביתה ללא כל תנאי, כי לא ניתן לייחס לו כל עבירה."

הרקע לפרשה החל בעקבות חקירת אירוע באזור חרבת חומסה שביהודה ושומרון. על פי חשדות גורמי הביטחון, דרדיק ופעילים נוספים היו מעורבים באירוע, אך דרדיק הכחיש כל מעורבות. כאשר לא התגבשה תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדין פלילי, חתם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, על צו מנהלי שהורה לדרדיק לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו.

דרדיק סירב לציית לתנאי הצו והתעקש להישאר בביתו שבמאחז. בעקבות הפרת הצו הוא נעצר, הועבר למאסר בכלא, ושם פתח בשביתת רעב שגררה גל מחאה ציבורית.

בחודש יולי השנה ביקר שר הביטחון ישראל כ"ץ את דרדיק בתא מעצרו, הורה שלא להאריך את הצו המנהלי וקרא לשחררו. כאשר פנה האלוף בלוט לערכאות משפטיות כדי להותיר את המגבלות על כנן, הודיע השר כ"ץ על כוונתו להדיחו. הצעד עורר טלטלה במערכת הביטחון, והשר חזר בו לאחר התערבות תקיפה של הרמטכ"ל אייל זמיר.

בתחילת חודש אוגוסט דחה בית המשפט המחוזי את ערעור הצבא על תנאי השחרור. נקבע כי על אף הטענות בדבר מסוכנות, הנוסח שחייב שהייה בבית החמות אינו ישים מבחינה מעשית. בעקבות זאת שוחרר דרדיק ממעצר והוטל עליו צו הרחקה משטחי יהודה ושומרון (למעט מודיעין עילית), לצד חובת התייצבות תקופתית במשטרה.

כעת, לאחר 38 ימי שביתת רעב, הוחלט על שחרורו המלא והמיידי של דרדיק ללא כל תנאי.