צילומי אבטחה מבית החולים הכללי בקוממוטו שביפן מתעדים רגעים דרמטיים שבהם צוות רפואי המשיך בניתוח תוך כדי רעידת אדמה חזקה במיוחד שפקדה את האזור.

בתיעוד נראה חדר ניתוחים המתנדנד בעוצמה כאשר רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פוגעת באזור. ריהוט וציוד רפואי מיטלטלים ממקומם, אך שני רופאים נראים נאחזים בשולחן הניתוחים במאמץ להגן על המטופל השוכב עליו.

המטופל עבר באותה עת ניתוח באזור הבטן. למרות התנאים הקשים והסכנה, הצוות הרפואי המשיך בעבודתו ושמר על המטופל בבטחה.

הנהלת בית החולים מסרה כי ארבעה ניתוחים שונים התקיימו במקביל ברגע שבו התרחשה רעידת האדמה, וכולם הסתיימו בהצלחה.

רעידת האדמה התרחשה ב-28 ביולי באזור הדרומי של האי קיושו. האסון גבה את חייהם של לפחות 30 בני אדם. נכון ליום 8 באוגוסט, כ-6,700 תושבים במחוז קוממוטו עדיין שהו במרכזי פינוי זמניים.