טייפון דולפין - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א טייפון דולפין | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:26

למעלה ממיליון תושבים במזרח סין נאלצו לפנות את בתיהם בעקבות טייפון 'דולפין', הסערה החזקה ביותר שפקדה את המדינה השנה. הסערה הגיעה עם רוחות שהגיעו למהירות של 150 קילומטר לשעה, ליוותה בגשמים עזים שהציפו ערים נרחבות והביאו לשיתוק מוחלט של מערכות התחבורה באזור.

הטייפון פגע בשעות אחר הצהריים המאוחרות בעיר יוהואן שבמחוז ג'ג'יאנג, וכשעה לאחר מכן המשיך את דרכו לעיר ונג'ו. הרשויות הסיניות הוציאו התראת אדום - דרגת האזהרה הגבוהה ביותר במדינה - עוד טרם הגעת הסערה לחוף, במטרה לאפשר לתושבים להתארגן ולפנות בזמן. במחוז ג'ג'יאנג לבדו פונו כ-900 אלף תושבים מבתיהם, ובעיר טאיג'ואו פונו כ-390 אלף נוספים. הרשויות פתחו למעלה מאלף מקלטי חירום ברחבי האזור כדי לספק מענה לפליטי הסערה. מערכות התחבורה באזור נפגעו קשות: בשנחאי לבדה בוטלו כ-1,400 טיסות, וקווי רכבת מרכזיים הופסקו. במחוז פוג'יאן הושעו עשרות קווי מעבורות, ויותר ממאה פרויקטים ימיים הופסקו. צה"ל חוקר אירוע עם חייל ופלסטיני בבלי | 08.08.26 בנו של ביידן: הסרטן התפשט לעצמות בבלי | 08.08.26 באזורים מסוימים בשנחאי נרשמו הצפות משמעותיות, כאשר תושבים נאלצו לנוע במים שהגיעו לגובה הקרסוליים. תיעודים שהגיעו מהשטח הראו עסקים מוצפים ברובע הצרפתי לשעבר, אזור תיירותי מרכזי בעיר. הרשויות המטאורולוגיות הזהירו כי חלקים ממחוז ג'ג'יאנג צפויים לקבל בין 250 ל-500 מילימטר של גשם בימים הקרובים. בהאנגג'ואו, בירת המחוז, הרשויות ביטלו את דמי החניה בכל השטחים הציבוריים כדי לאפשר לנהגים למצוא מקום מוגן מפני הרוחות החזקות ומפני מי השיטפונות.

בית אקווריום - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א בית אקווריום | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:47

מומחי מזג אוויר ציינו כי הסערה עברה מרחק של כ-6,000 קילומטר לפני שהגיעה לחוף הסיני, מה שמעיד על תוחלת חיים של יותר משלוש סערות טייפון ממוצעות. בנוסף, לסערה היה גודל מחזור עצום ויכולת משקעים אינטנסיבית במיוחד.

טרם הגיעו לסין, הטייפון גרם לנזקים בפיליפינים, בצפון טייוואן ובאי אוקינאווה שביפן. בפיליפינים דווח על שמונה הרוגים בעקבות גשמי המונסון העזים שהביאה הסערה, ויותר מ-7,000 איש שוהים במקלטי חירום ברחבי המדינה.

באוקינאווה שביפן דווח על חמישה קשישים שנפצעו באופן קל, שלושה מהם נפלו בגלל הרוחות החזקות. בהונג קונג, בעוד הטייפון חלף על פני העיר, נרשמה טמפרטורה שיא של 36.9 מעלות צלזיוס - שיא חדש עבור העיר.

עד יום שני בבוקר, הרשויות הסיניות הורידו את רמת האזהרה והטייפון סווג מחדש כסערה טרופית. עם זאת, הרשויות ממשיכות להזהיר מפני גשמים עזים, הצפות קשות וסכנת מפולות אדמה עד יום רביעי. גשמים כבדים צפויים במחוזות שאנדונג, הנאן, הוביי, אנהוי, ג'יאנגסו וג'ג'יאנג ובעיר שנחאי.

עונת הטייפונים במערב האוקיינוס השקט מתרחשת בדרך כלל בין מאי לאוקטובר. מומחים מציינים כי השנה הנוכחית היא שנת אל ניניו חזקה, מה שמשמעותו שטייפונים יכולים להתעצם ולהפוך לאינטנסיביים יותר.