הסערה החזקה ביותר השנה בסין הביאה רוחות של 150 קמ"ש ומשקעים היסטוריים • כ-900 אלף פונו ממחוז ג'ג'יאנג בלבד • 1,400 טיסות בוטלו בשנחאי • תיעודים מהשטח מראים בתים מוצפים עד לגובה החלונות • הרשויות הוציאו התראת אדום והקימו אלף מקלטי חירום
האדמו"ר משאץ אשדוד, נשיא מערכת הכשרות "בד"ץ שאץ", השוהה בימים אלו בעיר שנחאי שבסין, כדי לעקוב מקרוב אחר נהלי השגחה במקום, נצפה באמירת קידוש לבנה ברחובות סין, ובהמשך בעריכת השולה"ט לכבוד יום "פסח שני" יחד עם משגיחי הכשרות של הבד"ץ, בהיכל ביהמ"ד 'אמרי משה' שבהנהלת הרב אפרים בצלאל, מידידי חצה"ק שאץ (חסידים)
הרב שמואל בירנבוים זצ"ל
ראש ישיבת מיר בארצות הברית,
שתאריך פטירתו חל בכ"ח
שבט | שורות קצרות על
דמותו של חבר מועצת גדולי התורה של אגודת
ישראל בארצות הברית אשר התמדתו וגאונותו
בתורה הייתה לשם ולתהילה – "תורה
שלמדתי באף"
(יהדות ואקטואליה)