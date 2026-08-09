תעלומה מטרידה מעסיקה גורמים שונים בימים האחרונים בעקבות היעלמותו של החוקר והעיתונאי ארטיום קירפיצ'נוק, שנחת בישראל ביום שלישי שעבר ומאז לא נמצא. כך דווח אמש (מוצאי שבת קודש) בחדשות 13.

על פי הדיווח של סולימאן מסוודה, מדובר באיש תקשורת ופובליציסט המוכר בקרב חוקרי המזרח התיכון בישראל. קירפיצ'נוק הוזמן להגיע לארץ במטרה להשתתף בכנס מקצועי ובמפגשים שתוכננו מראש, אך מסיבה לא ברורה, מרגע שהגיע לישראל - הקשר עמו נותק באופן מוחלט.

מהדיווח עולה כי קירפיצ'נוק הוא בעל אזרחות כפולה - ישראלית ורוסית, והוא נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בתחום הפרשנות של היחסים המסובכים בין רוסיה, אוקראינה והמזרח התיכון. במהלך השנים הוא התראיין לעתים קרובות בכלי תקשורת ישראליים ובינלאומיים, והיה מוכר היטב בקרב אנשי המחקר והאקדמיה בארץ.

לפי הפרטים שפורסמו, לאחר שנחת בנתב"ג בשבוע שעבר, הקשר עמו נפסק באופן פתאומי. בני משפחתו, מכריו ועמיתיו למחקר החלו לפרסם פוסטים מודאגים ברשתות החברתיות, כאשר הוא אינו עונה לשיחות טלפון, להודעות או לכל ניסיון אחר ליצור עמו קשר.

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החשש הגובר לשלומו של החוקר נובע, בין השאר, מהעובדה שהיעלמותו מתרחשת על רקע המתיחות הבינלאומית הגבוהה ומעמדו הרגיש כחוקר ופרשן פוליטי-מדיני המחזיק באזרחות כפולה. בעוד קרוביו מנסים לברר האם מדובר באירוע רפואי, בעיכוב ביטחוני או בתרחיש חמור יותר, גורמים המעורים בפרטי הפרשה מציינים, על פי הדיווח, כי ישנם פרטים נוספים הנבדקים כעת ואין אפשרות להרחיב לגביהם בשלב זה - דבר המוסיף לערפל ולמסתורין שסביב הפרשה.

היעלמותו של קירפיצ'נוק מעוררת דאגה רבה לא רק בקרב בני משפחתו, אלא גם בקרב קהילת החוקרים ואנשי התקשורת בישראל, הממתינים להתפתחויות בבירור הפרשה או לסימן חיים ראשון מהחוקר. עד כה, כאמור, לא התקבל כל הסבר רשמי או מידע שיכול להסביר היכן הוא נמצא.