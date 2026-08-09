בחסדי השם נמנעה תאונה קשה בסוף השבוע האחרון בשיכון סקווירא שבארצות הברית, כאשר חלק נרחב מתקרת עזרת הנשים במבנה בית המדרש הישן התמוטט לפתע על ספסלי התפילה באחד השטיבלאך.

הקריסה אירעה בחלק הדרומי של עזרת הנשים הישנה, כאשר קטע משמעותי מהתקרה צנח בפתאומיות לעבר אזור התפילה. בנס גלוי, ברגעים קריטיים אלו לא נכח אף אדם באזור שבו קרסה התקרה, והאירוע הסתיים ללא כל נפגעים, ברוך השם.

בית המדרש הישן, שבו אירע האירוע, צמוד להיכל בית המדרש החדש והמפואר של חסידות סקווירא, שהושלם לאחרונה. כיום מתקיימים רוב מעמדי התפילה והקודש בהיכל החדש, בעוד המבנה הוותיק משמש בעיקר למניינים נוספים ולאירועים מיוחדים.

מתנדבי ארגוני ההצלה שהוזעקו לזירה ערכו בדיקות יסודיות ואישרו שאין נפגעים כלל. כעת ממתינה הקהילה להגעת מומחי בנייה ומהנדסים שיערכו בדיקה מקיפה של המבנה, יעריכו את היקף הנזקים ויבדקו את מצב שאר חלקי עזרת הנשים והמבנה הישן.

זמן קצר לאחר האירוע הגיע לאתר הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי שליט"א, בנו הצעיר של האדמו"ר מסקווירא שליט"א. הוא ערך סיור במקום בליווי עסקני החסידות, התרשם מקרוב מהנזק הרב שנגרם למבנה, והביע דברי הודיה והלל לבורא עולם על הנס הגדול שמנע אסון חמור.