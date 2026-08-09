לקראת יומא דהילולא קדישא של מרן הרבי מטאהש זי"ע, יצא לאור סינגל חדש הנושא את המסר העמוק של אמונה שלמה בהנהגת השם יתברך. השיר 'חסדים', בביצועם של הזמר שייע גראס ומקהלת 'רוממו' העולמית, נכתב והולחן על ידי ר' ישעי' גראס, ומבטא את האמונה התמימה שכל הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא עם בריותיו הן חסד ורחמים גמורים.

מרן הרבי מטאהש זי"ע, הגאון רבי משולם פייש בן מרן רבי מרדכי זי"ע, היה ידוע כעמוד החסד ושר הצדקות, ששמע צעקת עניים ודלים. השיר החדש, המשוחרר בתזמון המדויק של יומא דהילולא שלו, מחזק את האמונה בחסדי השם הגדולים. כפי שמובא בדברי ההסבר המלווים את השיר: "אף בשעות שבהן הדברים נסתרים מעינינו, מאמינים אנו באמונה שלמה כי מפי עליון לא תצא הרעות, וכל מאי דעביד רחמנא – לטב עביד".

העיבוד המוזיקלי של השיר בוצע בידי משה יאקאב, המוכר בעבודתו עם מיטב האמנים בעולם המוזיקה החסידית. יאקאב הצליח ליצור מעטפת מוזיקלית עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם הפקה מקצועית ברמה גבוהה. הביצוע הווקאלי מגיע ממקהלת 'רוממו' העולמית, כאשר הסולנים המובילים הם ר' ישעי' גראס וילד הפלא איציק הירש.

השילוב המיוחד בין קולות הסולנים לבין מקהלת 'רוממו' מעניק חוויית האזנה מרוממת ומרגשת. הביצוע מלא עומק ורגש, ומעביר את המסר המרכזי - תפילה ובקשה שהנשמה תתגעגע לה' יתברך באופן טבעי ועמוק. ההפקה האיכותית של יאקאב הופכת את השיר למתאים הן להאזנה אישית והן לשמחות ומעמדים שונים.

המסר שבשיר 'חסדים' מתאים במיוחד לימים שבהם אנו חיים. היצירה מזכירה לכל אחד מישראל שגם כאשר הדברים נראים קשים ונסתרים מעינינו, הכול מגיע מתוך חסד ורחמים. יחד עם זאת, השיר נושא בתוכו תפילה ובקשה שיגלה השם יתברך את חסדיו הגדולים, ויראה לנו אותם בעין יפה מבלי להסתיר את פניו.

הסינגל מצטרף ליצירות חדשות בעולם המוזיקה החסידית, ומציע שילוב של מסורת חסידית עמוקה עם הפקה מוזיקלית עכשווית. זכותו הגדולה של מרן הרבי מטאהש זי"ע תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.