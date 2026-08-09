קעמפ 'גן ישראל צבא הרבי' בלוד פרסם השבוע פרויקט מוזיקלי מיוחד שמסכם את קיץ התשפ"ה: קליפ בשם 'קולולוד' המתעד את חוויית הקעמפ דרך ביצוע קבוצתי של מאות ילדים ומפקדים. הפרויקט שונה מקליפים מוזיקליים מקובלים בכך שהוא מציג ביצוע אותנטי של חיילי הקעמפ עצמם, תוך כדי תיעוד השגרה והפעילויות שהתקיימו במהלך הקיץ.

הקליפ מבוסס על השיר 'הוא עומד במקומו הקבוע', ובמרכזו דיאלוג בין חייל למפקדו. החייל מביע את תחושת ההעלם וההסתר, והמפקד משיב לו בדברי חיזוק: "הרבי פה, הוא המנהיג והוא הרועה הנאמן". המסר המרכזי של הפרויקט הוא חיזוק האמונה והביטחון בנוכחות הרבי והדרכתו המתמדת.

הזמר החסידי שמחה פרידמן עומד בראש הפרויקט, כשהוא מנצח ומבצע את השיר יחד עם חיילי הקעמפ. הביצוע כולל שירה בכמה קולות של הילדים והצוות, לצד קטעי תיעוד מרגעי הלימוד והתפילה, מסדרים, פעילויות שטח והתוועדויות שהתקיימו בקעמפ.

ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי צוות מקצועי: מענדי חדד אחראי על ההפקה הקולית, שמוליק סופר ויוסף יצחק ביטון ביצעו את ההקלטות, ויוסף יצחק ביטון הפיק את העיבוד והמיקס הסופי. את הצילום והעריכה ביצע זלמן ליברמן, שהצליח לתעד את האווירה המיוחדת של הקעמפ ולהעבירה דרך המסך.

מעבר להיבט המוזיקלי, הקליפ מעביר מסר של אמונה שלמה. הדיאלוג בין החייל למפקד מייצג את המאבק הרוחני שעובר כל אדם - ההתמודדות עם תחושת ההעלם מול האמונה הבטוחה שהרבי נמצא עמנו תמיד. המילים "הרבי פה, הוא המנהיג והוא הרועה הנאמן" חוזרות לאורך הקליפ ומהוות את ליבת המסר.

התוצאה היא ביצוע מרגש המשקף את החוויה שעברו הילדים במהלך הקיץ - שילוב של לימוד תורה, תפילה, פעילויות והתוועדויות, כולם מכוונים למטרה אחת: חיזוק הקשר לרבי ולדרכו החסידית.

הנהלת הקעמפ - הת' לוי יצחק ישעיהו, הת' זלמן ליברמן, ר' מענדי ליפשיץ ור' מענדי הלל - הודתה לכל השותפים בהפקת הפרויקט. הקליפ מהווה עדות לעבודה המסורה שהושקעה בקעמפ לאורך הקיץ, ומציג את פירות ההשקעה בצורה מעוררת השראה.