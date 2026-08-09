ברמת בית שמש ד' נערך בימים אלו מעמד היסוד המרומם לתלמוד תורה כלל-חסידי חדש הנושא את השם "דברי חיים". המוסד יפעל מתחילתו על טהרת הקודש, ללא כל הסתמכות על תקציבי המדינה או תמיכה ממשלתית.

המעמד התקיים בהשתתפות גדולי רבני ואדמו"רי העיר, בראשם האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שליט"א. כן הגיעו למעמד משפיעים חסידיים בכירים מירושלים עיה"ק, ביניהם הגאון הצדיק רבי יצחק מאיר ארלנגר שליט"א והגאון הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א. מרא דאתרא ורבני רמת בית שמש ד' בירכו על ההתחלה ואיחלו שהמוסד יזכה לסייעתא דשמיא בחינוך ילדי השכונה לתורה ויראת שמים.

התלמוד תורה החדש מצטרף למגמה המתרחבת של מוסדות חינוך הפועלים בהתבדלות מוחלטת מרשויות המדינה, תוך ויתור מרצון על כל תקצוב ממשלתי.