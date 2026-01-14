רמת בית שמש ד' היא שכונה חרדית מתפתחת בעיר בית שמש, המהווה מרכז חיים תורני ודתי משגשג. השכונה מאכלסת אלפי משפחות חרדיות מקהילות שונות, ומתאפיינת בפיתוח מואץ של תשתיות, מוסדות חינוך ובתי כנסת. השכונה כוללת מספר תתי-אזורים, ביניהם רמה ד'-2 ורמה ד'-4, המתפתחים במקביל ומציעים פתרונות דיור למגזר החרדי.

בשנים האחרונות חווה האזור התפתחות מרשימה, כפי שעולה ממפגש רבני השכונה שהתכנסו לציין את התאכלסותה המואצת. השכונה מאכלסת קהילות חסידיות מגוונות, ביניהן חסידות ספינקא בראשות האדמו"ר מספינקא בית שמש, חסידות לעלוב, וקהילת ביקאווסק. כל קהילה מפעילה מוסדות תורה משלה, כולל ישיבות, תלמודי תורה ובתי מדרש. בשכונה פועלת גם ישיבת ברסלב לבעלי תשובה, המהווה מרכז חשוב לקליטת מתחזקים בדת.

החיים התורניים בשכונה מתאפיינים בעשייה ציבורית ענפה ובאירועים קהילתיים תכופים. בשכונה מתקיימים באופן קבוע מעמדי הכנסת ספרי תורה, חגיגות בר מצווה ומסיבות חומש לתלמידי כיתות א'. האדמו"רים והרבנים מקיימים דינרים ומעמדים לטובת בניית מוסדות תורה, כמו בניין בית המדרש לעלוב ברמת בית שמש ד'. בימי חג כמו חנוכה מתקיימות פעילויות תורניות מיוחדות לכלל תושבי השכונה, כולל שיעורי תורה ברבים והדלקות נרות חנוכה בהשתתפות רבים.

השכונה מתמודדת עם אתגרי תשתית אופייניים לאזורי פיתוח חדשים. בעת סערות חורף חווים תושבים קשיים בתשתיות הניקוז, כפי שדווח על הצפות ונזקים בשכונות החדשות. תושבים מביעים ציפייה לשיפור התשתיות והיערכות טובה יותר של העירייה לתנאי מזג אוויר קשים. למרות האתגרים, השכונה ממשיכה להתפתח ולמשוך משפחות חדשות.

בשכונה פועלים 12 רבנים לפחות, המנהלים את החיים הדתיים והקהילתיים באזור. הרבנים מקפידים על שיתוף פעולה ואחדות בין הקהילות השונות, כפי שבא לידי ביטוי באסיפות משותפות לדיון בנושאי השכונה. בין המוסדות הבולטים בשכונה: בית המדרש ביקאווסק, בית הכנסת "בית יצחק", ת"ת תורת ה', והיכל התורה "נחלת עזריאל" שהונצח לזכרו של הגה"ח ר' ישראל אליעזר מאנדעלבוים זצ"ל.

רמת בית שמש ד' מהווה חלק מהתרחבותה של העיר בית שמש כמרכז חרדי מרכזי במרכז הארץ. השכונה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, עם בניית בניינים חדשים, הקמת מוסדות חינוך נוספים והתרחבות הקהילות הקיימות. התושבים רואים בשכונה בית לטווח ארוך ומשקיעים בפיתוח התשתית הקהילתית והתורנית.