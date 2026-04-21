תעלומה בקאשוי: אלמונים הניחו עשרות מגשי פיצה בחצר השטיבלאך

מתפללי בית הכנסת "קאשוי" - בית הכנסת הפעיל ביותר בבית שמש הממוקם ברמת בית שמש ד' 3, הופתעו אמש (שני) לגלות כי אלמונים הניחו עשרות מגשי פיצה בכשרות מהודרת על שולחנות חצר השטיבלאך.

רגע לפני שהתורמים האלמונים הסתלקו מהזירה, אחד מהם זרק משפט למתפללים המופתעים: "לעילוי נשמת ר' ישעיה בן ר' משה" - וזה היה האות לציבור שמגשי הפיצה אכן מחולקים חינם למתפללי בית הכנסת. האירוע התרחש אמש מעט לפני חצות, ובתוך דקות ספורות חולק השלל בין המתפללים המאושרים. התורמים האלמונים התעקשו להשאר בעילום שם וסירבו להזדהות בפני המתפללים.

בית הכנסת "קאשוי" נחשב לבית הכנסת המרכזי והפעיל ביותר בעיר בית שמש עם מניינים מסביב לשעון, כדוגמת שטיבלאך "איצקוביץ' בבני ברק ושטיבלאך "זכרון משה" בשכונת גאולה בירושלים. בית הכנסת מופעל על ידי חסידות קאשוי והכללים במקום נקבעו בהתאם.

בתקנון הרשמי של בית הכנסת נקבע כי אין לעבור לפני התיבה ללא כובע וחליפה, נוסח התפילה בכל חדרי בית הכנסת הוא אך ורק ב'נוסח ספרד' הנהוג בעולם החסידי. למרות הכללים הנוקשים, כלל תושבי בית שמש נוהרים בכל שעות היממה לבית הכנסת הממוקם בשכונת רמת בית שמש ד' 3, בשל זמינות המניינים לאורך כל שעות היממה - כולל בשעות הקטנות של הלילה.

בית הכנסת פעל לראשונה בתוך דירת מגורים ברחוב נהרדעא - הסמוך למיקומו של ביה"כ כיום, ולאור התרחבות המתפללים הוא עבר למשכנו החדש, באותו הרחוב, שם הוקם מתחם בית הכנסת הפועל בינתיים במבנה זמני.

"קאשוי" הפך לשטיבלאך מהגדולים במגזר החרדי, תוך שהוא "עוקף" שטיבלאך ותיקים יותר במגזר החרדי כדוגמת השטיבלאך הגדול ביותר בעיר מודיעין עילית - בית הכנסת "היכל יצחק". בשל הגידול המהיר וההתאכלסות הברוכה בבית שמש, צפוי בית הכנסת להפוך לאחד מהשטיבלאך הפעילים ביותר בעולם היהודי.