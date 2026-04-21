"לכבוד היארצייט"

תעלומה בקאשוי: אלמונים הניחו עשרות מגשי פיצה בחצר השטיבלאך

מתפללי השטיבלאך הגדול ביותר בבית שמש הופתעו בסיומה של תפילת ערבית לגלות עשרות מגשי פיצה בכשרות מהודרת על השולחנות בחצר. רגע לפני שהתורמים העלומים הסתלקו מהזירה - הם צעקו משפט אחד שהסביר הכל (חדשות חרדים)

מגש פיצה | אילוסטרציה (צילום: לירון אלמוג/פלאש 90)

מתפללי בית הכנסת "קאשוי" - בית הכנסת הפעיל ביותר בבית שמש הממוקם ב 3, הופתעו אמש (שני) לגלות כי אלמונים הניחו עשרות בכשרות מהודרת על שולחנות חצר השטיבלאך.

רגע לפני שהתורמים האלמונים הסתלקו מהזירה, אחד מהם זרק משפט למתפללים המופתעים: "לעילוי נשמת ר' ישעיה בן ר' משה" - וזה היה האות לציבור שמגשי הפיצה אכן מחולקים חינם למתפללי בית הכנסת. האירוע התרחש אמש מעט לפני חצות, ובתוך דקות ספורות חולק השלל בין המתפללים המאושרים. התורמים האלמונים התעקשו להשאר בעילום שם וסירבו להזדהות בפני המתפללים.

בית הכנסת "קאשוי" נחשב לבית הכנסת המרכזי והפעיל ביותר בעיר בית שמש עם מניינים מסביב לשעון, כדוגמת שטיבלאך "איצקוביץ' בבני ברק ושטיבלאך "זכרון משה" בשכונת גאולה בירושלים. בית הכנסת מופעל על ידי והכללים במקום נקבעו בהתאם.

בתקנון הרשמי של בית הכנסת נקבע כי אין לעבור לפני התיבה ללא כובע וחליפה, נוסח התפילה בכל חדרי בית הכנסת הוא אך ורק ב'נוסח ספרד' הנהוג בעולם החסידי. למרות הכללים הנוקשים, כלל תושבי בית שמש נוהרים בכל שעות היממה לבית הכנסת הממוקם בשכונת רמת בית שמש ד' 3, בשל זמינות המניינים לאורך כל שעות היממה - כולל בשעות הקטנות של הלילה.

בית הכנסת פעל לראשונה בתוך דירת מגורים ברחוב נהרדעא - הסמוך למיקומו של ביה"כ כיום, ולאור התרחבות המתפללים הוא עבר למשכנו החדש, באותו הרחוב, שם הוקם מתחם בית הכנסת הפועל בינתיים במבנה זמני.

"קאשוי" הפך לשטיבלאך מהגדולים במגזר החרדי, תוך שהוא "עוקף" שטיבלאך ותיקים יותר במגזר החרדי כדוגמת השטיבלאך הגדול ביותר בעיר מודיעין עילית - בית הכנסת "היכל יצחק". בשל הגידול המהיר וההתאכלסות הברוכה בבית שמש, צפוי בית הכנסת להפוך לאחד מהשטיבלאך הפעילים ביותר בעולם היהודי.

איזה באסה שלא הייתי שם כשזה קרה...
תושב בית שמש
ואם לבן עדות המזרח יש "חיוב" - הוא חייב להתפלל בנוסח של החסידים? מה זה הכללים האלה?
אוהד מזרחי
אף פעם לא שמעתי על הבית כנסת כזה. מוזר שאתה כותב שהוא הכי פעיל בבית שמש ולא שמעתי עליו. על היכל יצחק דווקא שמעתי אפילו שאני לא גר בקריית ספר
מאיר במברגר
חחח אין מישהו בבית שמש שלא מכיר את קאשוי
גרינברג
"הכי פעיל בעולם" לא הגזמתם?
קצת פרופורציות
תכלס' הפיצה הייתה שווה?
מירי אברמוביץ'
הייתי שם אתמול כשהפיצה הגיעה. היא הייתה קצת קרה אבל חיממתי במיקרוגל ויצא טעים. תודה לתורם האלמוני
אלחנן פרומר
נו באמת, אין על מה לכתוב?
קובי פילמר

בבלי
