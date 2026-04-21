חסידות קאשוי היא חצר חסידית בעלת מסורת עשירה ומורשת רוחנית ייחודית בעולם החסידות. החצר נוסדה בעיר קאשוי שבהונגריה, והיא חלק מהזרם החסידי ההונגרי שהתפתח במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. כיום, החצר פועלת בעיקר בישראל ובקהילות חסידיות ברחבי העולם, ומשמרת את מסורותיה ודרכה הרוחנית הייחודית.

החצר החסידית קאשוי ידועה בדגש שהיא שמה על לימוד תורה, עבודת ה' והקפדה על מסורת אבות. החסידות מתאפיינת בדרך חיים מסורתית, שמירה קפדנית על הלכה ומנהגים, ובדגש על חינוך הדור הצעיר לערכי התורה והחסידות. בני החצר מקפידים על לבוש מסורתי, נוהגים במנהגי החצר העתיקים, ושומרים על הקשר למורשת הרבנים שהנהיגו את החצר לאורך הדורות.

ההיסטוריה של חסידות קאשוי קשורה באופן הדוק להתפתחות החסידות בהונגריה, שהייתה אחד ממרכזי החסידות החשובים באירופה. החצר עברה תהפוכות רבות במהלך המאה ה-20, כולל השואה שבה נספו רבים מחסידי החצר ומנהיגיה. לאחר השואה, שרידי החצר התאגדו מחדש והקימו את החצר מחדש, תחילה באירופה ובארצות הברית, ולאחר מכן בעיקר בישראל.

מנהיגות החצר עוברת בדרך כלל בירושה ממנהיג לבנו או לקרוב משפחה אחר, על פי המסורת החסידית. האדמו"ר מקאשוי משמש כמנהיג רוחני לחסידיו, מדריך אותם בעניינים רוחניים ומעשיים, ומהווה מוקד לחיי החצר. החסידים נוהגים לבקר אצל האדמו"ר בשבתות ובמועדים, לקבל ברכות והדרכה, ולחזק את הקשר עם החצר ועם המסורת החסידית.

החצר מפעילה מוסדות חינוך, בתי מדרש ומוסדות חסד המשרתים את קהילת החסידים. מוסדות אלה מהווים חלק מרכזי בשימור זהות החצר ובהעברת המסורת לדורות הבאים. החינוך בחצר מדגיש לימוד תורה, יראת שמיים, ושמירה על המסורת החסידית הייחודית של קאשוי.

חסידות קאשוי שומרת על קשרים עם חצרות חסידיות אחרות ומשתתפת בחיי הציבור החרדי בישראל. החצר ידועה בשמירה על אופייה המסורתי ובהקפדה על המנהגים והמסורות שעברו מדור לדור, תוך שמירה על הזהות הייחודית של החסידות ההונגרית.

החסידות הקימה את בית הנכסת הפעיל ביותר בעיר בית שמש. בית הכנסת קאשוי בבית שמש, הפועל במתכונת של שטיבלאך כדוגמת בית הכנסת איצקוביץ' בבני ברק וזכרון משה בירושלים, ממוקם ברחוב נהרדעא פינת תלמוד ירושלמי ברמת בית שמש ד' 3.