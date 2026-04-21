נתניהו כבר לא מתבייש: תועד מניח תפילין של חלל צה"ל | מעייריב

לשכת ראש הממשלה פרסמה הבוקר תמונה מרגשת בה נראה ראש הממשלה בנימין נתניהו מניח את התפילין של ניסים שון כרמלי הי"ד, לוחם צה"ל שנפל במבצע "צוק איתן" לפני 12 שנים. התמונה מתעדת רגע מרגש ב ראש הממשלה מניח את התפילין של הלוחם הבודד שסיפורו ריגש את כל עם ישראל. הידיעה המלאה במהדורת מעייריב שלפניכם.

עסקנים נגד רבנים

בשולי הביקור המפורסם של נשיא ארגנטינה בהיכל ישיבת חברון, התפתח פולמוס נרחב במסדרונות היכלי התורה ובקבוצות הווטסאפ החרדיות האם אירוע כזה ראוי והולם ומביא כבוד לתלמידי הישיבות.

בקבוצת הפרגוד פרסמו צילום מסך מקבוצת הווטסאפ של עסקני דגל התורה "דגל התורה - בדרך האמת" בה חברים מאות עסקנים ופעילים של דגל התורה. מה אתם חושבים על כך? צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

ריטואל קבוע ברמב"ש ד'

שכונת רמת בית שמש ד', שמאוכלסת בכל סוגי המגזר החרדי - מהקנאים שלובשים שק ואפר ביום העצמאות ועד לחרדים המודרנים שמנפנפים מנגל עם דגל ישראל בה' באייר, חווה מידי שנה בתאריכים ד' ו-ה' באייר עימותים בדיוק על הרקע הזה. כל הפרטים המרתקים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הגאב"ד נגד שחקני כדורגל

במסגרת מסעו של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני לברזיל, הוא הגיע לביקור מיוחד בתלמוד התורה "מגן אברהם". במהלך הדברים הוא התייחס לעיסוק הגובר סביב משחקי הכדורגל ואיסוף הקלפים - אותם קלפי שכאן בישראל אנחנו מכירים עם תמונות של רבנים - "הרבונים" ובברזיל כנראה דווקא תמונות של שחקני כדורגל נחשבים לפופלארים אצל הילדים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.