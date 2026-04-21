נתניהו כבר לא מתבייש: תועד מניח תפילין של חלל צה"ל | מעייריב

מתחזק? לשכת רוה"מ פרסמה תמונה חריגה של נתניהו עם תפילין | סערת חברון: קבוצת הווטסאפ של עסקני דגל התורה בביקורת נגד רה"י | שכונה אחת ל-2 עמים: הקונפליקט שמתפוצץ בבית שמש כל שנה מחדש | הגר"ש זעפרני הפתיע את ילדי ברזיל: תכניסו למדורות ל"ג בעומר את תמונות הכדורגלנים (מעייריב)

לשכת ראש הממשלה פרסמה הבוקר תמונה מרגשת בה נראה ראש הממשלה בנימין נתניהו מניח את התפילין של ניסים שון כרמלי הי"ד, לוחם צה"ל שנפל במבצע "צוק איתן" לפני 12 שנים. התמונה מתעדת רגע מרגש ב ראש הממשלה מניח את התפילין של הלוחם הבודד שסיפורו ריגש את כל עם ישראל. הידיעה המלאה במהדורת מעייריב שלפניכם.

בשולי הביקור המפורסם של נשיא ארגנטינה בהיכל ישיבת חברון, התפתח פולמוס נרחב במסדרונות היכלי התורה ובקבוצות הווטסאפ החרדיות האם אירוע כזה ראוי והולם ומביא כבוד לתלמידי הישיבות.

בקבוצת הפרגוד פרסמו צילום מסך מקבוצת הווטסאפ של עסקני דגל התורה "דגל התורה - בדרך האמת" בה חברים מאות עסקנים ופעילים של דגל התורה. מה אתם חושבים על כך? צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

שכונת רמת בית שמש ד', שמאוכלסת בכל סוגי המגזר החרדי - מהקנאים שלובשים שק ואפר ב ועד לחרדים המודרנים שמנפנפים מנגל עם דגל ישראל בה' באייר, חווה מידי שנה בתאריכים ד' ו-ה' באייר עימותים בדיוק על הרקע הזה. כל הפרטים המרתקים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

במסגרת מסעו של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני לברזיל, הוא הגיע לביקור מיוחד בתלמוד התורה "מגן אברהם". במהלך הדברים הוא התייחס לעיסוק הגובר סביב משחקי הכדורגל ואיסוף הקלפים - אותם קלפי שכאן בישראל אנחנו מכירים עם תמונות של רבנים - "הרבונים" ובברזיל כנראה דווקא תמונות של שחקני כדורגל נחשבים לפופלארים אצל הילדים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

4
אין על איצלה כץ. נהנה כל ערב לשמוע אותו מחדש. היידה זירת!
עולם הישיבות
הוא הדובר של הבחורים בישיבות. רהוט, קולח ועם שכל ישר
אנחנו מתחילים
3
ואלו מתיימרים לייצג את המגזר... בושה לחברי הקבוצה שלא מחו
חיים לנג
יצא המרצע מן השק ה''עסקנים'' שבבחירות מנופפים בתמונות גדולי ישראל וב'ועשית ככל אשר יורוך' עושים זאת אך ורק כדי לשמור על הכסא והגו'ב. דעתם על גדולי ישראל נחשפה לעין כל. בושה וחרפה שאין כדוגמתה. תעודת עניות ל'דגל'
זלמן
ביום הבחירות הם יעלו לסטטוס שלהם תמונה ענקית של ר' דוד כהן עם פלקט ענק של דגל ויזעקו: "למען כבוד התורה". על הרכבים שלהם יודבקו תמונות הרבנים להם הם לועגים בימי השגרה, ויעלו לשידורי רדיו עם זעקות גיוואלד על כובעד התיירה
קלמן
2
למה להגיד לעיתים רחוקות מה עם לשון הרע והוצאת שם רע
יוסף
ברוך השם! מה איתך?
תזרום חביבי
1
לא נפתח לי הסרטון [אני בנטפרי]
דוד
תשלח להם פניה - הם יפתחו לך
עמנואל חי בירנבוים

בבלי
